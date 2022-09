Nuevos hallazgos obligan a retrasar los plazos para acabar el Museo del Mar

Las obras de rehabilitación de la Casa dels Bous y del edificio anexo dels Tenyidors, que serán la sede del futuro Museo del Mar de València, solo están ejecutadas al 31,45% del total. Sin embargo, nuevos hallazgos arqueológicos aparecidos en la histórica construcción de los teñidores y el mal estado de la madera de las cubiertas y de los forjados, en algunos puntos de la Casa dels Bous, han obligado a actualizar al alza el presupuesto del contrato y van a provocar retrasos en la ejecución final de toda la restauración.

Según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, a principios de agosto se acordó por Junta de Gobierno el modificado del precio de la obra, que ha quedado fijado en 1,436 millones de euros, 106.423,80 euros más que por lo que fue contratado.

El gobierno municipal adjudicó la rehabilitación de la Casa dels Bous y del edificio dels Tenyidors en marzo de 2021. En abril de firmó el contrato, y el 13 de mayo se suscribió el acta de replanteo. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras se fijó en 14 meses, en el mejor escenario, la restauración integral debería estar acabada ya en julio.

Sin embargo, ahora, y con solo un tercio de la actuación ejecutada, todo apunta que no estará acabada ni a finales de año, como anunció Glòria Tello en febrero de 2022, ni en mayo de 2023, cuando termina el mandato, tal como sugirió el vicealcalde Sergi Campillo, allá por noviembre de 2010.

Petición de la dirección

La modificación del contrato y del precio ha sido realizada a partir de la petición de la dirección facultativa de las obras que justificó ante los servicios municipales este encarecimiento «por causas imprevistas que suponen incrementos de medición o resolución de incidencias de obra», a mitad de julio. De hecho, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico informó a finales de julio del «grave perjuicio que para el interés público ocasionaría la suspensión de las obras» y abogó por dar el visto bueno a este encarecimiento del presupuesto por verlo justificado.

En este sentido, la delegación dirigida por Glòria Tello advirtió en un escrito que el conjunto que está siendo rehabilitado «será la futura sede Museo del Mar y se financia con fondos Edusi-cuyo porcentaje principal aporta la Unión Europea- que deben ser gestionados antes de finales del 2023». En tanto que solo se ha ejecutado un 31,45% de la obra, resulta «imprescindible la no paralización de las obras para no causar más perjuicio público». No en vano, la reforma integral del conjunto histórico debe estar terminada el año próximo para recibir estas ayudas europeas.

Sin embargo, los hallazgos arqueológicos aparecidos en la antigua casa de las teñidoras han obligado a reconsiderar la actuación, la han encarecido y también pueden retrasar los plazos de ejecución. «La paralización de las obras puede generar un daño irreversible respecto los restos arqueológicos que se han descubierto con motivo de los trabajos realizados en la parcela de Tenyidors», alertan los técnicos.

Por ende, a pesar de las catas realizadas previas a la redacción del proyecto en 2019, en el momento de iniciar las obras en 2021 se ha comprobado que en determinados puntos del inmueble «el estado de los materiales originales era peor que el que se esperaba, por lo que es necesaria una mayor intervención en las estructuras existentes». En concreto, «el mal estado de la madera de las cubiertas y de los forjados, han requerido un aumento en las partidas de actuaciones de restauración de partidas de madera y refuerzos de acero», cosa que ha disparado el presupuesto en esos 100.000 euros.