Ribó traslada a la Policía Local la presión de los patinetes y Cano dice que la situación ha mejorado

El alcalde de València, Joan Ribó, ha insistido en el problema que suponen los patinetes para la movilidad y ha pedido más presión contra este tipo de vehículos. Pero no cree necesario modificar la Ordenanza de Movilidad puesta en marcha por el concejal Giuseppe Grezzi, de su misma formación, lo que desplaza todas las miradas a la Policía Local, de la que es responsable el socialista Aarón Cano, quien asegura, por contra, que la situación está mejorando, pues el incremento de accidentes se ha ralentizado y se han impuesto menos multas.

Según datos oficiales, el año pasado los accidentes de patinetes se incrementaron un 35% y este año ese incremento es del 13%. Para el alcalde de València, presionado por la oposición, esto demuestra que València tiene un problema con este medio de transporte individual, luego habría que trabajar en una solución para el mismo. Interpelado hoy por esta cuestión, Joan Ribó ha descartado una modificación de la recientemente aprobada Ordenanza de Movilidad, obra de su compañero de partido Giuseppe Grezzi. "Ese documento ya aclara por dónde deben ir los patinetes eléctricos y la velocidad máxima que pueden alcanzar. En estos momentos no veo en la ordenanza elemento justificativo que sea causa de accidentes. El problema fundamental no viene de problemas de la ordenanza sino de incumplimientos, de falta de respeto a los peatones, de ir por las aceras, de exceso de velocidad, de ir por carril bus o de no respetar los semáforos".

Con tales afirmaciones, la mirada se vuelve sobre la otra concejalía con competencias en la materia, que es la de Policía Local, en manos del socialista Aarón Cano. De hecho, el alcalde dijo que este problema está en todas las ciudades y que la Policía Local estaba poniendo "muchas denuncias" por comportamientos incorrectos.

"La convivencia entre todas las formas de movilidad es posible y necesaria. tenemos que seguir apostando por la coexistencia"

Pero Cano no ve el problema de la misma manera que Ribó. A su juicio, el problema se está solucionando y está seguro de que la responsabilidad de los usuarios irá en aumento, entre otras cosas porque las denuncias, que en su opinión no son la panacea, sirven al menos para ir concienciando a la ciudadanía.

Para apoyar sus argumentos, el concejal de Protección Ciudadana recuerda que en el año 2021, cuando hubo un incremento de los accidentes del 35%, se pusieron 3.989 sanciones a patinetes, mientras que en lo que va de año, con un crecimiento del 13% en los accidentes, las sanciones son 1.700. "La interpretación que hacemos desde la Concejalía de Protección Ciudadana apunta a una mayor responsabilidad de los usuarios de patinetes, una responsabilidad que estamos convencidos que aumentará progresivamente y lo hará con medidas que puedan aplicarse en el futuro, como el seguro o la matriculación de estos vehículos". A su juicio, "la sanción no es la solución", aunque "también contribuye a generar mayor conciencia de nuestra responsabilidad en la vía pública·. "La convivencia entre todas las formas de movilidad es posible y necesaria. tenemos que seguir apostando por la coexistencia entre formas de desplazamiento sostenibles medioambientalmente", asegura Cano.

Seguro y matrícula

Con todo este debate sobre la mesa, Joan Ribó también se pronunció ayer sobre determinadas medidas que ha propuesto en numerosas ocasiones Aarón Cano, como la matriculación de los patinetes o el seguro obligatorio. A su juicio, es un asunto que debe estudiarse, aunque recuerda que esta cuestión debe abordarse con la Policía Local, con la Concejalía de Movilidad Sostenible y, especialmente, con la Dirección General de Tráfico (DGT).