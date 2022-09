La Policía Local detuvo en 2019 a nueve personas en todo el verano como autores de hurtos en las playas. Este año han sido cien. ¿Se han convertido las arenas de la ciudad en un foco de delincuencia? El concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, asegura que no porque "lo que ha aumentado no son los robos, sino los detenidos por ese motivo". Por otro motivo: "nueve detenidos en todos los meses de verano, en todas las playas de València, es un dato evidentemente imposible de aceptar. Es irreal". Entonces, la razón para el cambio ha sido "poner en marcha el Plan Antihurtos, que no existía hasta ahora". Y que incluye el aumento en la dotación de agentes para patrullar y pillar a los descuideros. "En 2021 ya subimos la cifra a 50 detenidos por ese motivo y este año, al aumentar la plantilla de la brigada, porque también ha aumentado la plantilla global de la Policía Local, hemos subido a ese centener". Lo que quiere decir que "las playas están más vigiladas y este tipo de actos ya no quedan impunes". Lo que no quiere decir que sean acciones de tipo leve y que terminan normalmente con el caco en libertad a las pocas horas.

Playas: el dispositivo policial aumenta el número de agentes e inaugura un retén móvil en el sur Más allá de las cifras está la sensación, sobre todo en comparación con otras playas urbanas. "Y esta nos indica que la gente se viene a las playas se siente segura porque el índice de incidencias es bajo. Ven agentes patrullando y ven que las incidencias se resuelven". Y el edil pone como prueba de ello "la ingente cantidad de personas que acuden a las playas. Si no hubiera una sensación de seguridad, no acudirían tantos miles y miles de personas". Estas cifras forman parte del balance de la temporada de playas presentada por el concejal, en el que también ha hecho referencia a datos como los de Seguridad Vial. "Hemos duplicado las sanciones a coches y motocicletas y la retirada de vehículos con grúa, con lo que ha mejorado la calidad de la seguridad vial. En contra de lo que se ha dicho, se han reducido a la mitad las sanciones a patinetes y no es porque la policía haga la vista gorda, sino porque los usuarios cumplen cada vez más las normas. Es un vehículo que vivía en una especie de alegalidad. Con las campañas han ido cambiando la tendencia. Los patinetes no son un problema". Ribó traslada a la Policía Local la presión de los patinetes y Cano dice que la situación ha mejorado También está el resultado de Servicios Humanitarios, que han incluido la entrega de 40 niños perdidos a sus padres. "El año pasado fueron 58". "Hemos hecho 138 acciones humanitarias y hemos colaborado en rescates con otras entidades como Bomberos o Protección Civil han sido 75".