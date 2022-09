La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) mantendrá congelada la tarifa del agua en alta por tercer año consecutivo, lo mismo que la ciudad de València, manteniendo los precios del año 2020. Así lo ha confirmado este miércoles la presidenta de la EMSHI y concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía.

Tal como ha explicado Valía, “en un contexto de inflación y, por tanto, encarecimiento del coste de la vida en general, las tarifas de agua no van a subir ni un céntimo una vez más”. No obstante, esto no quiere decir, ha subrayado la delegada, “que no hayan subido los costes; pero hemos sido capaces de frenar el golpe hasta el punto de que no lo noten los bolsillos de las familias ni la economía de las empresas y los autónomos, gracias a todo el trabajo previo realizado”, ha argumentado.

“La planificación de inversiones estratégicas en ambas entidades, como la instalación de placas solares en las potabilizadoras y en depósitos de agua potable, y la mirada puesta en el medio y largo plazo, teniendo claros los objetivos que se quieren conseguir, ha hecho posible que ahora podamos compensar la inflación y amortiguar el aumento del coste de la energía y de las materias primas para que no se resientan las economías domésticas y ni el tejido productivo”, ha continuado explicando Valía.

La concejala ha insistido en que la congelación de ambas tarifas del agua “es una demostración del compromiso adquirido, tanto con las familias como con el sector empresarial de València y su área metropolitana.” “Quienes nos dedicamos al servicio público tenemos la obligación de buscar las mejores fórmulas para garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Frente a la incertidumbre que viene aparejada con el actual panorama internacional, ofrecemos certezas y seguridad”, ha concluido Elisa Valía.