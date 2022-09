La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha visitado el barrio de Sant Antoni, en el distrito de Zaidia, donde se ha reunido con representantes de la Asociación San Antoni-Zaidia y ha comprobado el lugar donde está previsto construir un macro complejo hotelero destinado a residencia de estudiantes de más de 500 habitaciones dentro de un patio de manzanas donde actualmente hay unas antiguas naves industriales, que están prevista derribar.

Se trata de una de las actuaciones urbanísticas más polémicas de los últimos tiempos, sobre la que el equipo de gobierno municipal no ha dudado en reconocer que no le gusta pero que está amparada por la ordenación urbana. El complejo genera un rechazo absoluto en el vecindario, que considera que va a "turistificar" sus calles sin aportar nada positivo. La líder del principal partido de la oposición se ha alineado en el lado vecinal asegurando que "no necesitan un macrohotel dentro de un patio de manzanas, sino más dotaciones públicas".

Catalá ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno para proteger las antiguas naves industriales datadas de los años 40 donde se encuentran un panel cerámico anteriores a esa época. “En lugar de demoler estas naves para construir un macro complejo, se podrían rehabilitar, proteger los restos actuales y destinarla a dotaciones sociales, culturales y sanitarias que sí que son necesarias en el barrio”, ha afirmado Catalá

María José Catalá ha recorrido el barrio junto a los vecinos y ha podido comprobar las “deficiencias palpables” en materia de limpieza, falta de poda y falta de conservación de los parques y juegos infantiles. “No sólo hay suciedad y contenedores llenos. Hemos visto hasta jeringuillas en un parque para niños en pleno día. Habría que preguntarse a los miembros del gobierno de Compromís y PSOE si traerían a sus hijos aquí ” ha rematado Catalá.