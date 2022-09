El Alcaldable por València de Ciudadanos Fernando Giner suscribe esa frase de que València es hoy «una ciudad sucia, más insegura y peor iluminada». Además, afirma que el alcalde Joan Ribó «es sectario porque solo ha gobernado para los suyos» mientras que el PSOE «se ha plegado a Compromís», en particular, «con el urbanismo táctico de Grezzi.

Apenas dos días después de ser confirmado como cabeza de lista de su partido para las municipales de 2023, Fernando Giner reivindica que València necesita un espacio de centro para aportar estabilidad al gobierno de la ciudad.

-¿Qué papel va a jugar Ciudadanos en la política municipal después de las elecciones de 2023?

- Como candidato a la alcaldía de València tengo un proyecto para la ciudad del 2027 y para 2030, un proyecto basado en la gestión pública inspirada en la gestión privada donde la colaboración público-privada tenga un peso específico. El espacio de centro liberal que representa Ciudadanos hace falta en la ciudad de València porque la gobernabilidad municipal no puede depender de dos bloques, a derecha y a izquierda, anclados en la confrontación y en el reproche.

-¿Cómo ha recibido la designación de su partido como cabeza de lista en un contexto donde las encuestas no le dan buenos resultados a Ciudadanos?

-Me siento un afortunado. Tengo ilusión, ganas y energía. Porque creo que vamos a estar en el próximo ayuntamiento, y que vamos a ser llave de su gobernabilidad. Estoy convencido. Porque se necesita un partido como Ciudadanos, capaz de aportar soluciones útiles para los ciudadanos de València. Yo vengo de la sociedad civil y de la empresa privada y eso me da la oportunidad de ser más práctico a la hora de resolver los problemas.

-Ha mantenido una oposición constructiva en València en grandes cuestiones, ¿de qué logros está más satisfecho?

-Pues por ejemplo, Ciudadanos ha logrado que se abra el ayuntamiento para leer la Constitución con motivo de su aniversario, que se celebren 3 minutos de silencio por todas las víctimas del 11M y que el cheque escolar llegue a casi 6.000 familias y pensamos que se tiene que universalizar esta medida. Además, Ciudadanos ha conseguido muchas ayudas para los autónomos y pymes, y que se elimine la tasa de mesas y sillas a los hosteleros durante la pandemia…. Todo eso han sido medidas que nosotros hemos impulsado. Porque mi reflexión es: que una ciudad esté más limpia, sea más segura o mejor iluminada….¿Eso es de izquierdas o de derechas? Eso es de buena gestión.

-¿Suscribe esa frase de que València está más sucia, mal iluminada y que es más insegura?

-Después de 7 años, el gobierno municipal no tiene sensibilidad con los vecinos, no es capaz de empatizar ni de escuchar a los barrios. Hay una falta de sensibilidad ante las críticas de unos vecinos que reiteran que la ciudad no está limpia, con árboles sin podar, con una ciudad cada vez más insegura, con un montón de cabinas abandonadas, con contenedores sobrecargados, con menos iluminación y farolas sucias al pie, con paredes y persianas llenas de pintadas y grafiteadas.

-¿Van a repetir la mayor parte de los concejales actuales en la futura lista municipal?

Estoy entusiasmado con este equipo de concejales. Es un equipazo, son los mejores dentro de sus áreas respectivas.

-¿Ha habido contactos con el PP para confeccionar una candidatura conjunta en las municipales de 2023? ¿Cómo ve esa posibilidad?

-Nadie me ha llamado para eso y lo cierto es que no me interesa que me llamen para hablar de un sillón. Además, a mí no me consta nada de que se esté hablando de esa posibilidad. Ni me consta que hayan llamado a miembros de mi equipo.

-¿Qué condiciones deben darse para que se integre usted en un futuro equipo liderado por el PP en caso de que sea necesario Cs para formar una mayoría estable?.

-Lo importante es que tendrán que respetar nuestro programa. No me quita el sueño ocupar un sillón, me preocupa que se cumpla nuestro programa y así lo voy a exigir para romper esa dinámica de buscar la confrontación constante entre dos bloques enfrentados. En Cs, compartimos esa visión de que Valencia tiene que ser una ciudad del siglo XXI, abierta y acogedora para todos pero también respetuosa con nuestras tradiciones. Por eso, les digo que no voy a permitir que se pierda ni un centímetro de derechos y servicios sociales.

-¿El ciclo político del Govern del Rialto está agotado?

-Durante estos 7 años no ha habido un equipo de gobierno como tal. No han sabido formar un equipo de gobierno. Ha habido dos partidos políticos cada uno por su lado. Además, el alcalde Joan Ribó no ha sabido aprovechar las oportunidades que se han brindado a la ciudad y se ha mostrado como un alcalde sectario que solo ha gobernado para los suyos. En cuanto al PSOE, siempre se ha plegado a Compromís, cosa que no entiendo. En particular, al urbanismo táctico de Giuseppe Grezzi. Respecto a la política de vivienda, Aumsa, ha sido la gran decepción porque en 7 años no se ha hecho nada de vivienda social y pública. No entiendo para qué queremos una empresa pública que no ha construido vivienda. Cuando una de mis prioridades si llego a ser alcalde será vivienda, vivienda y vivienda.