La Concejalía de Pueblos y Espacio Público ha rechazado el recurso presentado por los propietarios del hotel Sidi Saler y ha confirmado la caducidad de la licencia medioambiental de este simbólico centro turístico. Esta resolución obliga a pensar ahora en el futuro del edificio, situado en el Parque Natural de la Devesa-Albufera, pues Compromís, grupo mayoritario del equipo de Gobierno municipal, aboga por su derribo, y sus socios del Partido Socialista serían partidarios de aprovechar las instalaciones y darles un uso social.

Las empresas Divarian y Coral Homes, alegaban, como han venido haciendo en sus anteriores escritos, causas de fuerza mayor para no haber abierto el hotel hasta la fecha, entre ellas la lentitud administrativa, la complejidad de los tramites cuando se trata de un parque natural e incluso la pandemia. Pero el ayuntamiento insiste también en sus argumentos y recuerda que el hotel lleva sin actividad desde el año 2011 y por tanto lleva más de los dos años que marca la ley. El hecho de que los trámites se hayan iniciado más recientemente no es admitido por el consistorio como argumento al entender que podían haberse realizado desde aquella fecha, hace ya 11 años, y no se ha hecho.

Ahora el Ayuntamiento de València tendrá que decidir qué hace con el hotel. A las posturas encontradas de los socios de Gobierno se suman las de los propios vecinos, que entienden que el edificio, una vez construido, podría ser reutilizado como dotación con fines sociales. Una de las posibilidades planteadas por los partidarios de mantener el edificio es hacer una residencia para mayores.