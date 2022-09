El vicealcalde de València y concejal de Medio Ambiente, Sergi Campillo, ha acusado al PP de manipular los datos de arbolado cuando dice que se han perdido 600 ejemplares en un año. "Como siempre, Partido Popular retuerce los datos para crear una realidad que no existe. La realidad es que ahora mismo tenemos más árboles que en 2015. En concreto tenemos 2.500 árboles más que cuando entramos a gobernar, sin contar los árboles de los jardines. Como se puede comprobar fácilmente, en últimos tiempos se han realizado nuevos jardines en la ciudad que han supuesto la plantación de muchos árboles", explica el vicealcalde.

Según Campillo, "el Partido Popular, como siempre, realiza la crítica cuando no toca, porque saben perfectamente que a lo largo del año se van abatiendo ejemplares por seguridad y no se pueden plantar hasta que no llega la época de frío, con lo cual, evidentemente, en pleno mes de septiembre, cuando todavía hace calor, el balance de árboles es negativo, porqué durante todos estos meses de calor se van abatiendo árboles que se pueden volver a plantar hasta octubre o noviembre". "Siempre se debe esperar a final de año para hacer el balance anual de árboles abatidos frente árboles plantados y ya anuncio que este año va a ser especialmente importante para la plantación de árboles y eso también lo sabe el Partido Popular pero no lo dicen", añade.

A día de hoy, la Concejalía de Medio Ambiente tiene formalizados los dos contratos de “Una València més verda II” que suponen una inversión de casi un millón de euros y la plantación de 1300 nuevos árboles en la ciudad, explica Campillo. "Solo con la plantación de estos nuevos árboles, el balance anual será muy positivo". "Además, gracias al nuevo contrato de jardinería desde ahora contaremos con muchos más recursos para la conservación y el mantenimiento de toda la infraestructura verde", explica el vicealcalde, que recuerda que "la contrata que firmó el Partido Popular y que ha estado vigente hasta ahora era absolutamente insuficiente, pero ahora gracias al cambio podremos plantar centenares de nuevos árboles".