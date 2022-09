Crónica de los últimos 120 años de la ciudad

Las crónicas de un pueblo (no confundir con las de la serie de Antonio Mercero) se escriben con todos los medios imaginables. Pero no hay ninguno tan tangible como el del papel. Amarilleado con el tiempo o fresco e inmaculado. Componen un relato que igual se encuentra en tinajas ocultas en el Mar Muerto que en el periódico del día. Y son reflejo bastante fiel de cada episodio que produce una sociedad. En un contexto ciudadano, recopilar sus acontecimientos a base de periódicos, libros, carteles, guías, «llibrets», partituras, opúsculos y hojas volantes sirven para, si hay tiempo y ganas, bucear en la historia y conocer aquello que el tiempo va dejando atrás.

Ese es el motivo por el que nacieron los archivos históricos y las hemerotecas. València tiene ambas y ahora lanzan su particular grito para recordar que llevan 120 años a disposición de todo aquel que, con ese tiempo y esas ganas, recurran a él. Para hacer un trabajo científico o por el mero deseo de aprender. Y es verdad. Basta con estar en la redacción de Levante-EMV, coger un tomo de, por ejemplo, «Marzo de 1989» y quedarte enganchado de forma casi adictiva. Desde conocer los sorprendentes horarios que tenía la televisión de entonces al anuncio de inicio de unas obras que parece que están ahí toda la vida o conocer qué curioso equipo estaba en la regional preferente de fútbol.

Ese es el motivo por el que el Ayuntamiento ha organizado del 14 de septiembre al 30 de octubre en el Palacio de Cervelló y posteriormente en la Plaza de Maguncia hasta final de año, una exposición con una muestra de los fondos que custodian ambas instituciones.

Es casi imposible resumir cientos de años en varias docenas de documentos. Pero precisamente lo valioso de cada documento es lo que lo convierte en embriagador. Comisariada por Isabel Guardiola, Belén Gisbert, y Rosa María Gregori, una cuidadosa selección de material conmemorará aquel 25 de agosto de 1902 en que a alguien del ayuntamiento se le encendió la lucecita y decidió añadir a los fondos que ya se disponían una recopilación lo más metódica posible. «En las páginas de las publicaciones que se guardan se aprecia la vida cotidiana y acontecimientos destacables de nuestros antepasados, y se reflexiona sobre todo tipo de materias, lo que nos permite saber lo que pensaron personajes importantes de la cultura y la vida local», asegura la concejala de Acción Cultual, Maite Ibáñez.

La cuestión es que Hemeroteca y Biblioteca crecen cada día. Porque cada día hay un periódico, una revista o un folleto nuevo. Casi hasta el infinito. El que más, el que menos sabe, o debería saber, que la Hemeroteca está en la Plaza de Maguncia. «Todos los fondos están allí. Tenemos tres sótanos y está todo en estanterías acondicionadas. La verdad es que no del todo en la forma que quisiéramos (el edificio ya tiene sus años), pero hemos pedido una subvención a los fondos Next Generation para avanzar en la conservación de los fondos en Compactus. No, no hay cámaras acorazadas en otro lugar. De hecho, el edificio aún tiene capacidad y con la remodelación, aún tendremos más», asegura Bernard Gaspar, jefe de servicio de Acción Cultural.

El proceso natural, sin embargo, es avanzar en la digitalización de los fondos para ampliar las posibilidades de consulta. «Estamos en ello y se está haciendo poco a poco merced a becas de investigación y planes de empleo. Afortunadamente, los métodos tecnológicos actuales son más avanzados».

La contemplación de la exposición es un viaje con la máquina del tiempo. Sin casi moverse se puede contemplar la proclamación de la República, la riada de 1957, la declaración de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad, la victoria de Franco, el vuelo del Apolo camino de la Luna, la aprobación del Plan Sur, el texto original del Estatut d’Autonomía, Quico i Neleta, el Equipo Crónica, Manuel Granero, Sangchili, el Marqués de Sotelo, la Exposición Regional, la muerte de Sorolla o la de Blasco Ibáñez, la Feria del Libro, el carlismo, Rosas y Espinas, la canonización de Tomás de Villanueva... los acontecimientos que, en algún momento, subyugaron la imaginación de un valenciano anónimo.