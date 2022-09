La nueva Policía de Barrio doblará el número de agentes a partir de enero

La incorporación de nuevos policías locales a la plantilla de València permitirá a la Concejalía de Protección Ciudadana dar una vuelta a la policía de barrio, un elemento clave de la seguridad ciudadana que se considera, además, pilar fundamental de la nueva policía de la ciudad. De hecho, sus nuevo diseño supone cambios importantes respecto a la organización actual, pues, entre otras cosas, las unidades de distrito ajustarán sus zonas de actuación a los distritos reales de la ciudad. En la actualidad no coinciden.

Según ha explicado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, los nuevos policías terminarán la formación a finales de año y en el mes de enero podría ponerse en marcha la nueva policía de proximidad. Si en la actualidad, esta «unidad» tiene 112 agentes, la idea es llegar hasta los 250, es decir, doblar su número. De esta forma se podrá llegar a los 83 barrios de la ciudad con distintos formatos según la zona. Habrá patrullas unipersonales y a pide como las hay en la actualidad, habrá puntos donde los agentes vayan en pareja, y además habrá patrullas de barrio. «No es igual trabajar en la Malva-rosa que en la Gran Vía», advierte Cano.

En la actualidad ya se está trabajando en dos programas piloto en los barrios de Orriols y Malva-rosa, y «en estos barrios se hacen incluso los relevos en la calle para no perder tiempo ni presencia policial mientras se desplazan a la central y vuelven», afirma.

Finalmente, estos agentes contarán siempre con el refuerzo de la Unidad de Convivencia (UCO), dedicada a los conflictos más generalizados de la ciudad.

Por lo que se refiere a los agentes, la mayoría de las nuevas incorporaciones serán de la última oposición de 234 plazas y de las remodelaciones que se hagan en el cuerpo. Y para todos ellos se buscará un perfil especial a través de entrevistas personales. Según Cano, «tienen que ser personas conocedoras de los barrios, concienciados con este tipo de labor, para que sean personas más cercanas a la ciudadanía». Dice el concejal que la cercanía es fundamental para generar seguridad.

Y en este sentido, la tecnología es también esencial, de tal manera que el propósito de la Concejalía de Protección Ciudadana es facilitar la comunicación entre los vecinos y los agentes por teléfono móvil o Washap. De esa forma se podrán denunciar situaciones cotidianas que no tienen que ver con la seguridad ciudadana pero sí con el funcionamiento de la ciudad. Es más, la idea es solicitar a la Delegación de Transparencia que establezca un canal específico para que los agentes de policía puedan lanzar esas quejas ciudadanas.

Finalmente, Cano anunció la remodelación de las demarcaciones de cada una de las siete unidades de distrito para ajustarlas a los distritos reales, pues en la actualidad no coinciden. «Estamos trabajando con un mapa de 1992, cuando por ejemplo no existía la avenida de Alfauir y el cabanyal estaba en proceso de derribo», explica Cano. «Además, València es asimétrica. No son igual todos los barrios, Así pues, habrá más policía en todos ellos, aunque habrá más donde más se necesite». La previsión es, incluso, que en las zonas más conflictivas la policía de barrio trabaje con las UCO, como se ha dicho, y también en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía.

«Es un refuerzo en cantidad y un cambio de paradigma. La Policía de Barrio es la piedra angular de la policía de proximidad», explica el concejal. El objetivo final es tener una policía preventiva que detecte los deditos para prevenirlos y eliminarlos, delitos como el menudeo de drogas, los hurtos, las ocupaciones, etc. «Este es el único servicio que está activo las 24 horas y ve todas las cosas», recuerda.

Preguntado por el aumento de la delincuencia en la ciudad, Aarón Cano diferenció entre delitos e inseguridad. A su juicio, la seguridad ciudadana está en niveles de 2019, antes de la pandemia. Y esta remodelación de la Policía de Barrio no obedecería a esa situación.