El problema de Orriols en el punto de mira

«Entiendo que los vecinos no estén contentos, pero estamos mejor que hace año y medio y deben saber que no están abandonados, que vamos a estar allí mientras el problema siga». Son palabras de Aarón Cano dirigidas a los vecinos de Orriols, donde se han generalizado los problemas de delincuencia relacionados, sobre todo, con las ocupaciones ilegales. El concejal de Protección Ciudadana lamenta que la Justicia no actúe con más celeridad - «estamos en un estado de derecho y las cosas son así», dice- y que los propietarios de las viviendas ocupadas «no sean más sensibles» con el problema, tanto los particulares como los bancos, que tienen la mayoría de los inmuebles. Respecto a la seguridad ciudadana, Cano cree que se están dando pasos importantes, el último de ellos el expediente a un bar que había sido objeto de numerosas denuncias.