Los "entrenamientos oficiales" iniciarán este miércoles la edición recuperada y renovada de las "Corregudes de Joies" de Pinedo. Las carreras de caballos de la ciudad de València, que regresan más de tres años después de su interrupción por la pandemia. Deberían haber vuelto en agosto, coincidiendo con la "Festa Grossa" del pueblo, pero la actualización y validación del colectivo que lo organiza, paso necesario para recibir las subvenciones oficiales de que ahora disfrutan, ha obligado a trasladar las carreras a septiembre.

La sesión de este miércoles se dedica a la recepción de los participantes y la primera de las inspecciones veterinarias. Después harán cronometradas para establecer más o menos, el baremo de calidad de los participantes.

Las carreras como tal se celebrarán de jueves a sábado, a las 18 horas, previo desfile de los participantes. El escenario vuelve a ser la arena de la playa de Pinedo. Una docena de carreras, aproximadamente, de 500 metros compondrán el programa cada día. El caballo o yegua que consiga más victorias se llevará el trofeo que le acredita como ganador, además del pañuelo (la "joia") que se pone en juego en cada carrera.

CALENDARIO Miércoles, 14 17 h. Inspección veterinaria (siempre a la altura del campo del Apolo) y entrenamientos Jueves, 15 17 h. Inspección veterinaria, entrega de dorsales y desfile de participantes 18 h. Inicio de las carreras Viernes, 16 17 h. Inspección veterinaria, entrega de dorsales y desfile de participantes 18 h. Inicio de las carreras Sábado, 17 17 h. Inspección veterinaria, entrega de dorsales y desfile de participantes 18 h. Inicio de las carreras Al acabar, entrega de trofeos y "joies".

Lugar: Arena de la Playa de Pinedo

Medio kilómetro es un esprint alocado para un corcel mínimamente entrenado. Aunque en este caso, lo que verdaderamente importante es la raza del equino. Aquel que disponga de un Pura Sangre Inglés, aunque sea un descarte del hipódromo de la Zarzuela o Lasarte -algunos que otros se han visto galopar en estas arenas- tiene muchas más posibilidades de ganar que un cruzado, aunque una mala salida o un despiste, en una carrera que apenas una un puñado de segundos, puede decidir el resultado.

Se prevé que cada caballo y jinete -que montan "a pelo", sin silla- disputen dos carreras en cada jornada. Todo ello ante un público que podrá colocarse de pie a ambos lados de la pista habilitada. Una tarima permitirá ver la prueba a la comitiva oficial.

La recuperación de las "corregudes" coincide en el tiempo con la declaracion de las mismas como Fiesta de Interés Turístico Provincial por parte de la Generalitat. Será la primera edición bajo esta condición. A lo que hay que añadir la concesión de una generosa subvención de 25.000 euros por parte del ayuntamiento, con lo que la organización sabe que no puede fallar. No se pretende alcanzar la sofisticación de las carreras de Sanlúcar de Barrameda, para caballos de élite, por la orilla de la playa, metrajes más largos y jinetes profesionales, pero no deja de ser el primer paso para tratar de darle un nuevo impulso a algo que es "una tradición de muchas generaciones atrás".

El primer paso es "mejorar la organización, la seguridad y el bienestar cnimal como eje de la fiesta porque con esa línea podemos llegar más lejos" asegura el presidente de la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad de Pinedo, Francisco Sáez. "No hemos hecho más que empezar. Llevábamos muchos años esperando una situación como la actual y le vamos a aplicar, sobre todo, seriedad y rigor". A un festejo que tiene más de 160 años de antiguedad y en el que el componente espiritual siempre ha sido básico: "saber que tienes el mejor caballo".

Son carreras sin apuestas oficiales, como en los hipódromos serios. "Habría sido un quebradero de cabeza para la organización. Por ejemplo, aquí los caballos no salen desde cajones, con lo que cualquiera puede salir retrasado por un simple despiste. si ademas hubiera dinero por medio...". Lo que sí que hay es "una subvención diaria por caballo. Para poder afrontar los gastos, incluyendo el de trasladarlos. Ahora ya no es como antaño, que el equino venía por los caminos". Ahora, al completarse la oficialización tienen las complicaciones propias de recibir una subvención. "Todo va sobre factura con IVA. Pero así es como ha de hacerse" y entre los proyectos están la "publicación de un libro, que explique la historia de estas carreras". Doce caballo -a falta que termine el plazo de inscripción- en esta primera edición es considera una "buena participación".