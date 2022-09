La ciudad de València albergará el 30 y 31 de marzo de 2023, en La Marina «The Next Web Conference» (TNW), el evento tecnológico impulsado por el diario económico Financial Times que se ha convertido en una de las referencias internacionales en innovación y tecnología.

La vicealcaldesa Sandra Gómez ha destacado durante la presentación en el edificio Veles e Vents de La Marina que este evento servirá «para favorecer la puesta en valor del ecosistema emprendedor local y su proyección hacia el exterior y que, además, atraerá una lista internacional de ponentes». «Este evento traerá consigo empresas y oportunidades que nos van a ayudar a que nuestro ecosistema tecnológico siga avanzando y siga teniendo alicientes», ha señalado Gómez durante su intervención. La vicealcaldesa ha defendido que València es una ciudad que dispone de «buenos servicios públicos, con magníficas infraestructuras y grandes universidades que han contribuido al crecimiento de un gran ecosistema emprendedor y que, ahora, también tiene detrás el empuje del sector público para que las empresas puedan desarrollarse». Por su parte, el concejal de Emprendimiento e Innovación Económica, Borja Sanjuán, ha subrayado la apuesta de València «por construir nuestra cuidad sobre el talento ha permitido que seamos el ecosistema innovador más verde en España y lo que nos va a permitir ir más allá. Y ese camino coincidía con The Next Web. Por eso, estamos agradecidos de poder iniciar esta colaboración con un evento que se une ahora a València y que esperamos que siga en el medio y el largo plazo», ha finalizado.