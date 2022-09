El colapso del ficus centenario obliga a reactivar la reforma del Parterre y la Glorieta aprobada en 2020

La caída de una de las ramas principales del colosal ficus del Parterre ha obligado al equipo de gobierno del Rialto a reactivar el proyecto de reforma de la plaza de Alfons el Magnànim. La reurbanización tanto del Parterre como de la Glorieta se incluyó en los presupuestos participativos de 2020 del Ayuntamiento de València, con el objetivo de eliminar el tráfico de la plaza y unir de manera peatonal los jardines históricos de la Glorieta y el Parterre, donde se encuentra además la estatua ecuestre de Jaume I, ante la que se rinden homenaje todos los años en la procesión cívica del 9 d'Octubre.

El proyecto siguen sin ejecutarse. La necesidad de reurbanizar la plaza e intervenir sobre el arbolado del jardín histórico, cuyo mantenimiento es cada vez más complicado por la altura y dimensiones, según ponen de manifiesto los técnicos de Parques y Jardines en el informe realizado tras la rotura de la rama la pasada semana que dejó a cuatro personas heridas leves, no ha sido hasta ahora una prioridad para el gobierno del Rialto. En septiembre de 2020 la comisión municipal de Desarrollo Urbano y Movilidad aprobó, a instancias del PP, una moción para impulsar la redacción del proyecto de intervención y acondicionamiento de la plaza tras el desmantelamiento de la estación de servicio de Repsol existente desde hace décadas a pocos metros del ficus centenario y el murete perimetral cumpliendo así con las determinaciones previstas en el Plan Especial de Ciutat Vella.

La redacción del proyecto, no obstante, se condicionó a la puesta en servicio de la nueva gasolinera de Repsol, trasladada en base al convenio firmado en 2019 entre el consistorio y la compañía de hidrocarburas, al sector de Benimaclet. Aunque la gasolinera citada ya está construida, el proyecto de reurbanización de la plaza Alfons el Magnànim sigue pendiente.

Los populares pidieron en su moción la reforma de la Glorieta y el Parterre incluyendo la ampliación del murete perimetral para oxigenar el arbolado. Dos años después, el informe de Parques y Jardines advierte de la necesidad de modificar "sensiblemente" la traza del jardín a fin de crear un parterre con tierra vegetal más amplio, de al menos tres cuartas partes del diámetro de la copa del ficus, sin tocar el murete embebido por el propio árbol que sirve ahora de apoyo al árbol y cuya eliminación comprometería la supervivencia del ficus.

Para eliminar el asfalto alrededor del árbol los técnicos de Parques y Jardines recomiendan su ejecución manual para evitar la rotura de las raíces del ficus. Una recomendación que las fuentes municipales consultadas no aclararon si se está aplicando también en las dos obras que se están llevando a cabo ahora en el entorno del Parterre para la descontaminación de suelos de la gasolinera, que acabarán el próximo 27 de septiembre, y para la renovación de canalizaciones del Ciclo del Agua. Las vallas y maquinaria cercan ahora los jardines históricos.

Las fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano consultadas explican que mientras no se terminen las obras de la gasolinera no se puede empezar a redactar el proyecto para el que además han pedido a la Concejalía de Parques y Jardines un informe de intervención del arbolado. El concejal de Parques y Jardines, Sergi Campillo, aseguró ayer que Urbanismo todavía no ha solicitado el informe formalmente aunque ya ha trasladado a la vicealcaldesa, Sandra Gómez, que en la redacción del proyecto se tendrá en cuenta la necesidad de ganar espacio para el árbol.

El Parterre fue en sus orígenes (mediados del siglo XIX) un jardín en crucero con un estanque central con vegetación acuática tropical. La riada de1957 causó graves daños a este jardín situado en una de las zonas más bajas de la ciudad que tuvo que ser reconstruido. De su patrimonio arbóreo destaca el gran ficus macrophylla situado en el extremo que enfrenta con la Glorieta (1817), donde también hay varios ejemplares de ficus centenarios. Las raíces del ficus del Parterre levantaron hace ya años el banco de piedra perimetral y una de las escalinatas de acceso.