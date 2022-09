Hay momentos en los que la rutina puede dar un giro y hacer crecer, hasta límites insospechados, algo que forma parte de lo cotidiano. Incluso en momentos donde se parte de cero o varios pasos por detrás. Por ejemplo, cuando una pandemia te impide la visibilidad durante dos años largos. Las «corregudes de joies» de Pinedo pueden ser, a partir de ahora, lo que siempre han sido: una prueba ecuestre para unos pocos cientos de curiosos más o menos anárquica. O puede ser un acontecimiento de primer orden, capaz de agendarse como evento turístico del verano (en 2023 deberían volver a agosto) para un público variado, incluyendo el extranjero, de tantos y tantos países donde las carreras de caballos son religión y que encontrarían aquí una fórmula distinta y subyugante (se monta a pelo sobre poca distancia) al tradicional «turf» de hipódromo de hierba o arena.

Han vuelto las carreras después de tres años de ausencia. Lo hacen con ayuda económica y una nueva denominación de Fiesta de Interés Turístico Provincial. Y se notó las ganas que tenía el pueblo de volver a disfrutar. Para ser el primer día, teóricamente el más flojo, la asistencia fue de lujo: lleno prácticamente todo el perímetro de la pista -señalada con vallas-, con mucha más gente contemplándola desde el paseo y los más valientes, desde los puntos altos del parque infantil. No ocultaban la satisfacción los miembros de la asociación organizadora. Se nota que la subvención ayuda a dar más caché: había hasta tribuna de autoridades, donde en el estreno tan sólo hubo concejales de la oposición: María José Catalá y Julia Climent del PP y Amparo Picó de Ciudadanos. No se dejó caer ningún concejal del equipo de gobierno a pesar de que son los que han abierto la caja de caudales. Estuvieron representados por el alcalde, Salva Castelló. Música de «tabal i dolçaina» y hasta el estreno por megafonía de una interpretación de «Corregudes de Joies», una poco conocida composición del maestro Salvador Giner, como sucede en este tipo de pruebas, con su punto de anarquía, carreras con salidas falsas y dudas de quien ha ganado. De hecho, no existe más línea de meta que una imaginaria en una bandera. Por eso, por ejemplo, al acabar una de las carreras -incruentas, sin uso de látigo- y ungir a la gandora «¡ante la duda, gana la amazona!», dos niñas gritaron «¡No! ¡Ha ganado papá!». Finalmente, ambas subieron al caballo e hicieron el paseillo. «Querían participar este año, pero aún no pueden». Hay que tener 16 años para poder participar. Mucho público era veterano y mucho era menudo, comportándose ejemplarmente, sin invadir la pista.

Las carreras, con la única molestia del fuerte viento en contra, son duelos uno contra uno de todos los caballos. Y fue «Xaloc», del jinete local Rafa «el Negre» el primer ganador. Aunque, visto lo visto, todos coincidían en que «Diva», de Albal, montado por Juan Brais, ganará con media pata. En el estreno se imponía con facilidad en muchos de sus duelos, casi mirando al tendido. La jornada de viernes y sábado servirá para seguir acumulando duelos uno contra otro hasta completar la particular liguilla.

El desafío del "haca"

Y es que en "les Joies" tiene encanto su historia, el origen atribuido a los desafíos que, a mediados del Siglo XIX, montaban los labradores. Por entonces, los descendientes de «Eclipse» estaban ya desarrollando en las Islas Británicas el purasangre inglés, esa auténtica máquina de correr. Muy diferente del «haca» que, al acabar la jornada, servía al labrador para desafiar a su vecino demostrándole que la suya es más rápida. O no.

Ahora ya no son caballos de labor. Ahora vienen mayoritariamente de picaderos y clubes de hípica. Ahora son más los que saltan, hacen campo a través o doma que los que tiran de un arado. Pero una vez en la pista de arena, vuelven a rememorar los duelos que se sucedieron generación tras generación en prácticamente toda l’Horta Sud. «Había en Nazaret, en la Fonteta, en Castellar...». Incluso los más mayores recuerdan que, en Pinedo, no eran en la playa, sino junto a la Iglesia, «usando los carros para marcar la pista». Ahora ni hay carros ni hay iglesia -la antigua- porque se la tragó el Plan Sur. Pero la playa hace de hipódromo playero. Como en Sanlúcar de Barrameda, donde carreras que nacieron prácticamente a la vez y con el mismo origen labrador que las «Joies» son ahora fiesta de Interés Turístico Internacional, lo más de lo más, con caballos profesionales, jinetes profesionales y un ambiente que tira de espaldas, secundado por aficionados de medio mundo. Un veterano exjinete de Pinedo señala que «nuestra carreras son mejores porque son diferentes. Nadie corre a pelo y en carreras tan rápidas». Y emocionantes, porque se acompañan de gritos y jaleos entre el público.