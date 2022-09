El jurado que valora las cinco propuestas para la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento ya advirtió en la fase de selección de finalistas en mayo pasado sobre posibles fallos de seguridad, movilidad y visibilidad en los diseños presentados. Los técnicos llamaron la atención sobre tres cuestiones básicas, en concreto, el mantenimiento de la movilidad en transporte público, mejora y conservación de los puestos de flores, y garantía de que se podrán seguir celebrando las mascletás con comodidad. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha reclamado coincidiendo con el inicio esta semana de las fase de deliberaciones del jurado para elegir la propuesta finalista que se cumplan “exhaustivamente” con los criterios que se recogen en las bases técnicas del concurso.

Así, Giner ha considerado que, si no se cumplen estos requisitos mínimos, el concurso se tendría que declarar desierto por no cumplir con las prescripciones técnicas que se publicaron desde el primer momento. Un extremo que contemplan las propias bases del concurso: “La intervención en la Plaza del Ayuntamiento es una de las obras más importantes que se acometerán en el futuro próximo, y por eso debemos garantizar que cumple con todos y cada uno de los criterios de uso, comodidad y movilidad para los valencianos, al tiempo que se mantienen los elementos más icónicos como los puestos de flores o el disparo de las mascletás”, ha indicado.

En este sentido, ya resaltado que algunos de los cinco proyectos finalistas ya suscitaron anotaciones por parte de los miembros del jurado y técnicos encargados de revisarlos en la fase de selección de propuestas. “Por ejemplo, en uno de ellos se pone en duda que las mascletás puedan seguir celebrándose con normalidad. Ciudadanos reclama que el proyecto seleccionado "mantenga las condiciones actuales de capacidad, visibilidad y seguridad para poder efectuar los disparos”. Giner también ha mostrado su preocupación por saber dónde se celebrarán las "mascletàs" durante el tiempo que duren las obras.

El jurado ya hizo en la fase de selección de los finalistas algunas observaciones a los proyectos en cuestiones sobre el tipo de arbolado a elegir, la delimitación de zonas según los usos, la seguridad y el transporte. En algunas propuestas, como Re-natura, la que más masa arbórea introduce asegura que "se debería valorar correctamente el tratamiento de las masas vegetales, sobre todo en el espacio delante del Ayuntamiento, para asegurar la conexión visual entre este edificio y los espacios abiertos de la plaza (zonas de mascletaes y de la falla) y evitar posibles problemas con los restos arqueológicos". Así consta en el acta del jurado de mayo pasado donde también insta a "reconsiderar la densidad de las alineaciones del arbolado del lado oeste de la plaza con objeto de garantizar los flujos masivos peatonales y la celebración de algunos eventos como las cabalgatas y procesiones".

Los técnicos también avisaron de que las líneas de autobús que pasan por la Plaza del Ayuntamiento no deberían sufrir más cambios, teniendo en cuenta que hace poco ya se procedió a una reordenación muy importante para suprimir algunas líneas o desviarlas. Esto es de extrema importancia, señala Ciudadanos, "porque no podemos seguir cambiando el mapa de la EMT y creando confusión entre los valencianos, del mismo modo que no podemos aislar la Plaza del Ayuntamiento del resto de la ciudad, teniendo en cuenta que sirve como puerta de entrada para otros entornos importantes como el Mercado Central o La Lonja, entre otros" ha demandado.

Finalmente, Giner también ha hecho alusión a los puestos de flores, y ha exigido que todos los cambios se negocien con los floristas, para que hagan sus propias aportaciones. “La reforma de la plaza debería suponer una mejora efectiva de las condiciones de los puestos de flores, y también deberá tener en cuenta cuestiones más logísticas como, por ejemplo, facilitar el abastecimiento de los proveedores”.