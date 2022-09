La remodelación de la estación de Fuente de San Luis, en el punto de mira de las constructoras

La construcción del túnel ferroviario (canal de acceso) del Parc Central y la reforma de la Estación del Norte no son las únicas obras bloqueadas por los recursos interpuestos por la Confederación Nacional de Constructoras (CNC) ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales por la inclusión en los pliegos de licitación por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de las denominadas cláusulas anticorrupción que permiten al ente gestor rescindir un contrato de obra, antes de haber una sentencia judicial, cuando la empresa adjudicataria incurra en prohibición de contratar con el sector público por prácticas consideradas por la Administración contrarias a la libre competencia. La patronal de la construcción estudia también recurrir ante el Tribunal de Recursos la ejecución de las obras de la terminal intermodal y logística de la Fuente de San Luís, otra obra decisiva para el corredor mediterráneo licitada por Adif.

Esta obra fue licitada, con un presupuesto de 22 millones de euros por Adif el pasado 5 de agosto. A la vuelta de las vacaciones estivales, la CNC estudiará las nuevas licitaciones publicadas por Adif con el objetivo de comprobar si incluyen las cláusulas de rescisión anticipada de los contratos de obra y recurrirlas tal como han hecho ya con casi una veintena de obras, por un montante de 5.800 millones de euros, en todo el país, muchas, como el túnel ferroviario de València, con inversión europea del programa Next Generation comprometida.

Todas las administraciones están obligadas a incluir en sus contratos de obra pública las denominadas cláusulas anticorrupción que enfrentan ahora a la patronal de la construcción con Adif. El Ayuntamiento de València también las incluye desde hace tiempo si bien nunca ha llegado tan lejos como Adif incluyendo una cláusula de rescisión anticipada de contratos El Tribunal de Recursos Contractuales ya ha dicho en anteriores resoluciones que no se pueden incluir cláusulas de rescisión de contratos por causas que no estén recogidas en los pliegos de condiciones. Se pueden poner penalizaciones para casos de incumplimientos graves de la legalidad pero "una vez adjudicada la obra no se puede resolver el contrato", apuntan fuentes de la Concejalía de Gobierno Interior. El ayuntamiento de hecho ya ha tenido que rectificar pliegos de condiciones de algunos contratos, como el de mantenimiento del alumbrado, por incluir exigencias como la subrogación del personal o las denominadas cláusulas sociales que impedían a las eléctricas cortar la luz a las familias en situación de pobreza energética.

El ayuntamiento de València aprobó el pasado mes de junio la cesión de más de 9.800 metros cuadrados de suelo a Adif para la ampliación y modernización de la terminal. La estación, destacó entonces la concejala de Patrimonio, Isabel Lozano, es "clave en el desarrollo de València como nodo logístico del Corredor Mediterráneo” y supondrá además una fuente de creación de empleo.