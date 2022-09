La Asociación de Vecinos de Benimàmet ha emitido un comunicado en el que ha informado que el proyecto para instalar un centro de menores tutelado en esta pedanía "está paralizado" de momento, y después de las quejas y movilizaciones vecinales contra este plan impulsado desde la Generalitat.

Tras la reunión mantenida con los representantes de la conselleria de Políticas Inclusivas Francesc Xavier Uceda (secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema) y Enric Joan Alcocer (director general de Infraestructuras Generales) para hablar sobre el proyecto del centro de menores tutelados y el centro de día que se quiere instalar en Benimàmet, "la contestación de la administración ha sido que el proyecto hoy por hoy está paralizado, dejando caer que quieren oír más opiniones de otras entidades, y que de momento no tienen constancia de que el ayuntamiento les ceda otro solar fuera del pueblo para realizarlo como en su día se les sugirió por parte de esta asociación", han informado fuentes vecinales.

La presidenta de la entidad Mari Carmen Barea ha recordado a Levante-EMV que la asociación "es contraria al proyecto del centro de menores tutelados ya que es una imposición no requerida por los vecinos al ocupar gran parte de suelo público necesario para otro tipo de instalaciones solicitadas en presupuestos participativos de años anteriores" y que siguen sin ejecutarse.

En la reunión en Conselleria, se volvió a dejar claro por parte de la presidenta la posición de la AVV reflejada en la asamblea vecinal del pasado 31 de mayo y en la posterior manifestación del 20 de junio, contraria a este recurso.

Barea ha matizado que hasta que Benimàmet no cuente con las inversiones y las infraestructuras que necesita, no está en condiciones de recibir a estos niños y a estos chavales, "porque no tenemos nada que ofrecerles ya que no tenemos nada que ofrecer a los chicos de nuestro propio barrio".

Los vecinos han pedido también una reunión con la nueva vicepresidenta y consellera Aitana Mas para que les explique en persona cuál es su posición sobre este proyecto que impulsaba su antecesora Mónica Oltra, y que ha quedado parado en parte también por la renuncia de la lideresa de Compromís.