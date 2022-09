La compra del cine Metropol se atasca en la Conselleria de Cultura

Un año después de conocerse que la Generalitat haría una oferta de compra a los propietarios del histórico cine Metropol de València, obra de Javier Goerlich, los dueños del edificio (Metrolevante S.L.) siguen a la espera. La posibilidad de que el cine se salve del derribo y se convierta en un espacio cultural se aleja. La frustrada operación de compra del Teatro Ideal de Alicante, que como el Metropol fue una de las propuestas ciudadanas incluidas en los primeros presupuestos participativos de la Generalitat impulsados por la Conselleria de Cooperación y Transparencia y aprobados en 2021, da algunas claves sobre lo que puede pasar con el Metropol.

Aunque el plazo de ejecución de los citados presupuestos es de dos años, fuentes próximas al Consell apuntan que muchas de las propuestas de compra de patrimonio que la ciudadanía «coló» en los presupuestos están resultando inviables. La lista de patrimonio a adquirir vía presupuestos participativos es larga. En València se incluyeron el Metropol, el Moli de Poble Nou e incluso la Ceramo, de titularidad municipal. El propósito era salvarlos de la ruina pero lo cierto es que «está habiendo muchos problemas». Los precios de tasación que maneja la Conselleria de Hacienda para los edificios son muy inferiores a los precios de mercado que manejan los propietarios. La Generalitat es reacia a igualar los precios de venta alegando que no propiciará la especulación.

Precedente en Alicante

En el caso del cine alicantino la Generalitat, tal como publicó el diario Información, renunció en julio a ejercer el derecho de retracto para la compra del inmueble. Daba así vía libre a la construcción del hotel de cuatro estrellas proyectado por Baraka que ha ofrecido a los dueños del Ideal seis millones por él.

La decisión llegó después de que la Junta de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural determinase que la administración valenciana no debía igualar la oferta privada.

La Generalitat consignó en sus presupuestos 4,2 millones de euros para la compra del Metropol. La partida, que fuentes municipales consultadas consideran insuficiente teniendo en cuenta los elevados precios del suelo en l’Eixample, no se ha ejecutado. Las fuentes de la conselleria que dirige desde hace unos meses Raquel Tamarit no aclararon la postura actual en relación a la adquisición del cine y si la propuesta de compra ha pasado ya por la Junta de Valoración de Bienes. La conselleria asegura que la propiedad no ha informado sobre sus intenciones. La propiedad por su parte asegura que todo sigue igual que hace años.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés preguntó en la última comisión de Desarrollo Urbano por la situación del cine, en concreto, por el proyecto hotelero anunciado por los dueños, que a día de hoy siguen esperando la licencia ambiental y de obra para derribar el edificio y construir un hotel. La Concejalía de Actividades, controlada por Compromís, confirma que el expediente todavía no está resuelto. Tampoco la propuesta de Compromís de incluir el edificio en el Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática como vía para salvaguardarlo, sobre la cual tampoco ha habido avances.

En el Ayuntamiento de València sigue adelante la tramitación de la licencia de actividad para el hotel que los dueños reactivaron en 2020 tras los informes que la Delegación de Desarrollo Urbano recabó ante las presiones de los colectivos ciudadanos en defensa del antiguo cine que concluyeron que el inmueble carecía de valor arquitectónico suficiente como para ser merecedor de protección. El área de Desarrollo Urbano instó al dueño a preservar en la medida de lo posible la fachada.

El Metropol (1932) de fachada racionalista con elementos «art deco» es obra de Javier Goerlich. La idea de incluirlo en los primeros presupuestos participativos de la Generalitat fue de Salvem el Metropol. La compra del cine pasó el filtro pero quedó condicionada a un acuerdo de compra con la propiedad que ya entonces se antojaba complicado dada la ubicación del edificio en la calle Hernán Cortés, en l’Eixample, una de las zonas más caras de la ciudad.