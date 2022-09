Las cámaras de Ciutat Vella fríen a multas a los conductores en agosto

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha denunciado que las cámaras de Ciutat Vella han alcanzado la cifra récord de 1,2 millones de euros en multas a los vecinos por circular en coche. “Ya lo dije en su momento y lo repito ahora, la APR de Ciutat Vella no es más que una bota en el cuello para los vecinos de esta ciudad. No es educación vial, ni tampoco es un intento por mejorar la circulación. Es única y exclusivamente una muestra del hambre recaudatorio que tiene el gobierno de Ribó”, ha censurado.

En este sentido, ha recordado que la APR de Ciutat Vella llevaba recaudados hasta el mes de julio 760.000 euros, una media de 100.000 euros al mes. “Pero las cifras de verano son demoledoras: en tan solo dos meses prácticamente se ha duplicado la cifra, hasta sobrepasar con creces el millón de euros. Más de 400.000 euros desde mediados de julio hasta mediados de septiembre”, ha indicado.

“En total, 1,2 millones de euros que este gobierno ha sangrado en multas a los vecinos. Yo me pregunto para qué quiere tanto dinero, si luego no es capaz de ejecutar decentemente las inversiones en los barrios y lo tiene en el banco”, ha denunciado al respecto.

Por su parte, la concejala María José Catalá (PP) afirma que no ha habido "ni consenso ni suficiente información, pero el Gobierno de Ribó y PSOE sigue haciendo caja por las multas a vecinos que entran en Ciutat Vella”. La portavoz popular ha lamentado en menos de un año de puesta en funcionamiento se hayan multado ya a más de 107.000 vecinos de València por entrar en el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella. "Se han recaudado ya más de 1,2 millones de euros por estas sanciones que ya han sido cobradas. Hasta el mes de julio, según datos del Ayuntamiento en respuesta al PP, se habían interpuesto 69.000 multas, y en dos meses se han incrementado casi 40.000 multas por entrar en Ciutat Vella", ha apuntado.

“No puede ser que entre enero y julio se pusieran 68.000 multas y ahora vayamos por las 107.000"

Así, Giner ha censurado una situación que le parece “lamentable” y ha vuelto a exigir que se paralicen las sanciones por circular en el entorno de Ciutat Vella. “No puede ser que entre enero y julio se pusieran 68.000 multas y ahora vayamos por las 107.000. ¿Qué ha pasado este verano? En mes y medio, en tan solo un mes y medio, se han puesto casi 40.000 sanciones nuevas, lo que viene a demostrar que la campaña de educación, sensibilización e información ha sido un absoluto fracaso”, ha insistido.

“Si los valencianos todavía siguen cayendo en las multas, después de nueve meses de APR, lo que está claro es que la culpa no es de ellos, sino del ayuntamiento, que no ha sido capaz de explicar bien la propuesta y se ha puesto a multar con el único fin de recaudar dinero”, ha criticado. “Lo repito una vez más: que se apaguen de una vez por todas esas cámaras y, si este gobierno quiere mejorar la circulación del centro histórico, que lo haga con campañas de información, con sensibilización y consenso, pero que quite la bota del cuello a los vecinos”, ha demandado.

Para los populares, el gobierno municipal multa de media cada día a 300 personas por entrar en su vehículo en la zona de APR de Ciutat Vella, lo que significa 9.000 multas al mes. Catalá (PP) asegura que con estas cifras "es evidente que no ha habido campañas informativas como si se ha hecho en otras ciudades. La medida entró en vigor en diciembre del año pasado con la posición en contra de comerciantes, falleros y vecinos de la zona. Acudieron al pleno a pedir que no se comenzara a multar, pero han proseguido haciendo caja con las multas en la APR”.

En cuanto a las cámaras que más multas han interpuesto, indican los populares, está en primero lugar la situada en la calle Corona con 27.449 multas por las que se han recaudado más de 344.423 euros, le sigue la de calle Salvador con 25.926 multas lo que significa una recaudación de 305.229 euros y en la tercera con más sanciones ha sido la cámara de Portal Nou con 25.704 multas y una recaudación de 285.531 euros. Las cámaras de las calles Comunió de Sant Joan y María Cristina han interpuesto 17.968 multas y 10.556 multas, respectivamente, recaudando 194.547 euros y 108.900 euros.