La destrucción en uno de los capiteles de la Puerta Románica de la Catedral de València ha hecho sonar las alarmas y poner en el punto de mira la necesidad de que este tipo de tesoros arquitectónicos no estén en plena calle al alcance de hechos así de lamentables. Y es que lo que no lograron riadas, guerras o el simple paso de los siglos se materializó en algún momento de los pasados días con un simple tirón vandálico: arrancar una pieza de casi ochocientos años de antigüedad.

Así lo ha señalado el arquitecto de la Seo, Salvador Vila, quien viene a apelar a que, en este tipo de situaciones, no hay ahorro energético que supla la pérdida de patrimonio histórico y artísticos. «Hay que tener en cuenta que, sin iluminación, la utilidad de las cámaras se reduce considerablemente. Una puerta muy iluminada y vigilada tiene muchas más posibilidades de no sufrir vandalismo». Porque aunque se trate de una pieza de relativamente poco tamaño, la desaparición (de momento no se sabe si se ha perdido para siempre) «es una muy mala noticia».

«Una maravilla narrativa»

La paradoja es que el capitel había superado guerras e inundaciones y ahora se rompe por un acto vandálico

El elemento arrancado forma parte necesaria de «una auténtica maravilla narrativa que hay en los capiteles». Se trata de una columnilla que separa dos pasajes bíblicos. Para entendernos, la línea que separaría dos viñetas de un comic. «He podido inspeccionar detenidamente estos capiteles y hay que decir que es extraordinario en el románico de la Corona de Aragón. Por lo bien hecho que está, lo proporcionado... es un libro auténtico». Porque, al fin y al cabo, de eso se trataba: enseñar los pasajes bíblicos a una sociedad que no sabía leer». Doce capiteles, con doce separadores, son 24 pasajes. «La verdad es que el cantero hizo fue una verdadera maravilla de trabajo».

La portada románica seguramente paga un precio: ser la menos valorada de las tres que tiene la Seo. «Seguramente es así, pero la verdad es que es la más bonita de las tres y la más espectacular. La Puerta de los Hierros es muy famosa porque es la foto de frente. Y además ha ganado quitando los árboles. La de los Apóstoles es imagen porque ahí está el Tribunal de las Aguas, porque es la que tiene las vistas a la plaza... pero la románica es única, es increíble. Además, históricamente es importantísima».

Se construyó directamente donde estaba el mihrab de la mezquita. Es, pues, el primer paso para cristianizar el templo musulmán antes de su derribo. Por eso «la pérdida de cualquier elemento es muy importante». Llama doblemente la atención que hay aun acto de este tipo en un espacio urbano que goza de una notable vida, aunque la trasera de la plaza de la Virgen sea una zona no tan poblada como la propia plaza. «Pero si la vandalización se hizo a las cuatro de la mañana, no hay gente».

De momento se desconoce quien es el responsable del desaguisado. Lo importante ahora sería «restaurarlo rápidamente. Para que no se mimeticen los comportamientos y para no dejar esa señal de rotura». Con una particularidad añadida: «se puede hacer con piedra, si no la misma, muy parecida en época, que se conserva en los fondos de la catedral». La cantera es de Godella y ya está sellada «pero materia prima similar o prácticamente similar, existe. Luego bastaría con el buen trabajo de un cantero». Sobre todo, mientras no aparezca el original «que sería lo mejor que podría pasar».