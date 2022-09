El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha vuelto a defender la creación del “sereno del siglo XXI” como una herramienta para garantizar la convivencia nocturna en la ciudad de València. En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha recordado que lleva defendiendo esta medida desde el año 2015: “Y ahora vuelve a la actualidad, porque una de sus funciones es la intervención entre terrazas y vecinos, de manera que no haya que recurrir a soluciones más drásticas”, ha indicado al respecto.

Así, Giner ha criticado duramente la decisión del gobierno de Joan Ribó de empezar a recortar terrazas en algunas zonas de la ciudad. “Nos parece que Ribó, como siempre, ha cogido el camino fácil y no se ha parado a pensar en soluciones realmente elaboradas. Cada terraza es un mundo, y no se puede castigar a todas por igual. Por eso, desde esta formación exigimos en primer lugar que se haga un diagnóstico individualizado de cada terraza para conocer cuáles son las que causan problemas y cuáles no. Y luego, implantar la figura del mediador nocturno que llevamos años pidiendo”, ha indicado.

En este sentido, ha explicado que el nuevo sereno del siglo XXI se dedicaría única y exclusivamente a la mediación en situaciones de molestia o ruido. “En definitiva, identificar actividades o conductas que entren en conflicto con la comodidad de los vecinos”, ha indicado. “Por ejemplo, si ven que en una terraza se está alzando el tono de voz más de la cuenta, su función es ir y pedir que lo bajen. La inmensa mayoría de nosotros somos personas civilizadas y tenemos sentido de la convivencia. Si alzamos la voz es porque no nos damos cuenta, así que estoy seguro de que un aviso sería casi siempre efectivo”, ha considerado.

“Y, en caso de que no, el mediador llama a las autoridades pertinentes para que intervengan y pongan las sanciones que correspondan”, ha continuado. En este sentido, Giner ha aclarado que las funciones del mediador no entran en conflicto de ninguna manera con la actividad de las fuerzas de seguridad. “Es más bien una manera de ayudar y de complementar. Igual que con el ejemplo anterior, también valen para los grupos de personas que hablan en la calle o para dar aviso si ven un botellón”, ha finalizado.

Además, el portavoz de la formación liberal ha propuesto que los serenos sean contratados a través de convenios y acuerdos con diferentes ONG de la ciudad. “La implantación de la figura del sereno crearía, en primer lugar, unas 100 plazas de empleo seguro y de calidad, teniendo en cuenta que habría que poner uno en cada barrio como mínimo”, ha indicado. “De este modo, ganamos todos: garantizamos la convivencia en los barrios, no atacamos sin justificación previa a la hostelería, y además creamos empleo de calidad social”, ha concluido Giner.