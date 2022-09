La Policía Local de València propondrá en las reuniones previas al Bando Fallero que se prohíban las verbenas en el entorno monumental de la Lonja, la iglesia de los Santos Juanes y el Mercado Central. Esta prohibición afectaría básicamente a la verbena de la falla Linterna, que se organiza en la plaza Ciudad de Brujas, pero también a la comisión de Doctor Collado, que realiza sus eventos musicales en la plaza del mismo nombre, a la espalda de la Lonja.

No en esta última falla, pero sí en la de Linterna, se han vivido escenas muy preocupantes en los últimos años, con personas orinando en la misma fachada de los Santos Juanes. Además, el año pasado se produjo el accidente mortal de un chico durante una verbena al caer desde el murete protector de la entrada al aparcamiento de Brujas, elementos que se añaden al hecho de que sean verbenas multitudinarias en un entorno monumental y en una fiestas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

"Es un entorno patrimonial de los más importantes de España y tenemos la obligación de cuidarlo"

Según ha explicado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, a partir del mes de octubre empiezan a realizarse las reuniones preparatorias del Bando Fallero y será en ese foro donde la Policía Local propondrá la prohibición de estas dos verbenas, pues la de la comisión de la Plaza del Mercat ya no se hizo el año pasado. "Es un entorno patrimonial de los más importantes de España y tenemos la obligación de cuidarlo, pero hay gente que no lo entiende, así que tenemos que tomar medidas", ha explicado Aarón Cano, quien asegura que "la caja registradora no puede estar por encima del patrimonio". En este sentido, el concejal admite que la falla de Doctor Collado ha tenido siempre un comportamiento ejemplar, pero de la misma forma explica que "no se pueden hacer distinciones en un entorno así".

Puestos de bebidas alcohólicas

La Policía Local también propondrá en esas reuniones previas al Bando Fallero que se reduzcan drásticamente los puestos de venta de bebidas alcohólicas en las calles durante las Fallas. Según el concejal de Protección Ciudadana, "muchos de los que antes eran puestos de churros o comida, ahora son chupiterías, puestos de mojitos etc. y eso también hay que ir acotándolo". Es más, cree que hacen competencia desleal a la hotelería de la ciudad y, en ese sentido, apunta también a las barras improvisadas que montan algunos negocios en la calle.

"Hace ya siete años de la declaración de Patrimonio de la Humanidad y tenemos que ir dando pasos en la calidad de las fiestas", explica Cano, quien espera obtener el consenso del mundo fallero para implementar estas medidas en las Fallas de 2023.