Sandra Gómez será la candidata a la alcaldía de València por el PSPV-PSOE. No habrá primarias y la vicealcaldesa y secretaria general será aclamada como alcaldable en los próximos días.

Así se ha confirmado hoy mismo al anunciar el otro aspirante Paul de Quant que no ha logrado reunir los avales necesarios para ser designado precandidato y para poder concurrir a las primarias.

Esta misma mañana, Gómez ha presentado en la sede del PSPV-PSOE los avales que respaldan su candidatura para optar a convertirse en la próxima alcaldesa de València.

“Lo más importante cuando uno presenta una candidatura, cuando uno quiere encabezar un proyecto político para gobernar la ciudad de València, es que haya un proyecto sólido detrás, que haya un apoyo importante por parte de todo el partido", subraya Gómez

“He presentado los avales y tengo que afirmar que me siento fuerte porque hay un proyecto fuerte detrás que apoya esta candidatura. Quiero agradecer a toda la militancia y a la ciudadanía que me ha apoyado, que me ha avalado, y que es la inmensa mayoría del Partido Socialista. Todo el partido, tal como pasó ya en el Congreso, ha apostado casi por unanimidad por esta candidatura y eso nos da una fortaleza una determinación para ganar las próximas elecciones”, ha manifestado Gómez tras la entrega de los avales.

"Muchísimas personas se han puesto en contacto conmigo y quieren ser voluntarias de mi campaña, se alegran de que haya dado este paso porque se sienten representadas por una persona a la que nadie le ha regalado nada", apunta la vicealcaldesa

La candidata ha querido agradecer el amplio respaldo recibido tanto a la militancia como a la ciudadanía que ha participado en el proceso de primarias con su aval: “Lo más importante cuando uno presenta una candidatura, cuando uno quiere encabezar un proyecto político para gobernar la ciudad de València, es que haya un proyecto sólido detrás, que haya un apoyo importante por parte de todo el partido. Y en ese sentido, quiero agradecer especialmente a toda la militancia, a todos los compañeros y compañeras que han dado su aval, su apoyo expreso y directo a esta candidatura”.

“Pero también es igual de importante para mí el apoyo ciudadano que he recibido a lo largo de estos días desde que anuncié mi candidatura el Partido Socialista. Son muchísimas las personas que se ha puesto en contacto conmigo que quieren ser voluntarias de campaña, que se alegran de que haya dado este paso hacia adelante porque se sienten representadas por una persona a la que nadie nunca le ha regalado nada, que siempre le han puesto las cosas difíciles y que quieren ver al frente del Ayuntamiento de València a una persona que les represente con esa fuerza esa determinación y esa valentía que representa esta ciudad”, ha finalizado.