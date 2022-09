Varapalo del Síndic de Greuges a las cámaras de Ciutat Vella

El Síndic de Greuges le ha dado un varapalo importante al Ayuntamiento de València, a la Junta de Gobierno Local formada por Compromís y PSOE, y al concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi por el modo en que ha gestionado el acceso de los residentes de centro histórico al Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord.

Hasta el punto que el Síndic ha emitido una resolución que insta al consistorio a cambiar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en el que se aprobó implantar esta zona de tráfico restringido a los vecinos, para garantizar los derechos de acceso de los residentes del barrio, y evitar que sean multados con 60 euros por las cámaras.

La resolución emitida por el Alto Comisionado de les Corts, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, ya es definitiva y está datada el 7 de septiembre, aunque se publicará el próximo 7 de octubre. El síndic Ángel Luna recomienda al Ayuntamiento de València: "Que, ante los argumentos expuestos, modifique el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27/11/2020, de creación del área de Prioridad Residencial (APR) Ciutat Vella Nord, junto con los requisitos, condiciones y procedimientos que rigen el acceso a esta, a fin de dar cumplimiento al que se dispone en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y evitar a las personas solicitantes las molestias que no tienen el deber jurídico de soportar".

Asimismo, insta al consistorio a que dé "una respuesta motivada al escrito presentado el 21/12/2021 por la persona interesada, en nombre y representación de la Asociación Ciudadanía y Comunicación (Acicom)", ya que ni Movilidad Sostenible ni ningún otro departamento municipal han contestado al representante de esta entidad, que está reconocida como asociación de consumidores.

Por ende, el defensor del pueblo valenciano ordena al ayuntamiento de València, que si no lo ha hecho ya, "realice la inscripción de oficio en el registro de matrículas con derecho de acceso a la APR Ciutat Vella Nord para los vehículos que disponen de tarjeta para los viandantes, concedida o en trámite, y lo comunique a las personas interesadas, para que tengan conocimiento, como también para el ejercicio de los derechos de modificación y rectificación de los datos personales".

Lo fundamental de esta reprimenda del Síndic de Greuges al ayuntamiento reside en lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 39/2015 que afirma que los propietarios con vehículos censados en Ciutat Vella y que pagan el impuesto de circulación en València se les debería de haber dado de alta directamente en la plataforma habilitada por Movilidad para tramitar los permisos para acceder a la zona cerrada al tráfico parcialmente.

Es decir, estas personas no deberían haberse molestado en hacer los trámites para darse de alta ya que es una obligación de la administración -el ayuntamiento- y de las administraciones implicadas -la DGT- dar respuesta al ciudadano directamente e incorporarlas a la base de datos municipal para que puedan circular por Ciutat Vella Nord sin problemas, y sin ser multadas. Por tanto, deberían tener ya de oficio sus permisos concedidos y para circular por la zona restringida al tráfico.

De hecho, según datos oficiales del ayuntamiento, solo en 2021, había 14.147 vehículos censados en toda Ciutat Vella. Una gran parte de ellos, los que están domiciliados en Ciutat Vella Nord, deberían tener sus permisos concedidos desde hace meses, según indican los responsables de Acicom. Antes de recurrir al Síndic, la entidad cívica solicitó el 21 de diciembre de 2021, formalmente al Ayuntamiento de València, que anulase el procedimiento de autorización a residentes con vehículos censados en Ciutat Vella Nord y que de oficio el consistorio procediera a dar el permiso para acceder a todo el ámbito de la APR a los propietarios de los vehículos censados en Ciutat Vella Nord y que estuvieran al corriente de pago del impuesto de circulación.

Desde el año pasado hasta hoy, fuentes de Acicom confirman a Levante-EMV que nadie del ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos.

Mientras, las multas se han disparado

Como ha venido publicando este periódico, la puesta en marcha de la APR, hace 9 meses, ha provocado un aluvión de multas. A fecha de finales de septiembre, se han impuesto 107.000 sanciones a conductores que han entrado sin autorización a la APR. Eso significa que ya se han recaudado 1,2 millones y que en los 2 últimos meses se han impuesto una media de entre 600 y 700 sanciones por día.

En esa línea, Acicom, en uno de sus escritos aportados al Síndic de Greuges, ya advertía en abril del peligro que podía suponer para el bolsillo de los ciudadanos el no haber aprobado unos requisitos de acceso adecuados a la zona vigilada por las cámaras.

Así, en uno de sus documentos afirmaba la entidad de consumidores:

"A fecha de 21/04/2022 no hemos recibido ninguna notificación, ni ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento de València al escrito presentado en su día (21/12/2021) ; por lo cual insistimos en la queja ya presentada, y si hace falta que se tenga en cuenta como reiteración o como una nueva. Hay que decir que la situación se ha complicado dado que ustedes inadmitieron la queja y el Ayuntamiento no ha hecho nada, al menos que nosotros sepamos en estos cuatro meses. Durante el tiempo transcurrido se han puesto una gran cantidad de multas o sanciones para entrar en la zona APR, incluyendo a todas las personas residentes con el impuesto de circulación en regla y a los que no se las ha dado de manera automática el permiso correspondiente de acceso".

Argumento legal del Síndic de Greuges

Dice el Síndic de Greuges, resulta necesario recordar que el artículo 28. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece:

"Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentran en poder de la administración actuando o que hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuando podrá consultar o reunir estos documentos salvo que el interesado se oponga. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exija en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Las administraciones públicas tienen que reunir los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados a tal efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo diferente del que tramita el procedimiento, estos tendrán que ser remitidos en el plazo de diez días, contador desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará el interesado que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente".