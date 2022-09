El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València y presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha anunciado que hablará con las fallas del entorno de La Lonja para estudiar qué soluciones se puede dar a la propuesta de la Policía Local de que no se celebren verbenas en esta zona.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios antes del pleno del consistorio de septiembre, donde ha indicado que esta es una cuestión que se debe tratar con las comisiones falleras afectadas y ha subrayado que ya han tenido contactos con la falla Linterna- Na Rovella, que presentaron un "plan diferente" a la parte nocturna.

Según Galiana, tras la última asamblea las comisiones de este entorno le comunicaron que quieren reunirse para presentar un nuevo plan, aunque ha señalado que, lo primero, es "hablar con las fallas afectadas y ver las soluciones que podemos dar al entorno".

"No se trata de hacer la ley seca sino de los reducir puntos de venta de alcohol en la calle"

El concejal de Protección Ciudadana del consistorio, Aarón Cano, se ha mostrado partidario de que no haya verbenas en el entorno del Mercado Central y plaza Ciudad de Brujas, y esta es la propuesta de la Policía Local, porque considera que no pueden "colisionar" dos elementos que son Patrimonio de la Humanidad: las Fallas y los edificios monumentales.

Así, aunque ha dicho que el marco regulatorio de las Fallas es de "acuerdo, consenso y no ordeno y mando", esta será la propuesta de la Policía Local. "El año pasado hubo imágenes que no gusta ver", ha dicho, en referencia al accidente que costó la vida a un joven que cayó por las escaleras de acceso al parking en la Plaza Ciudad de Brujas, y ha indicado que se deben dar "pasos para mejorar la fiesta y este es uno de ellos".

Asimismo, Cano se ha mostrado partidario de reducir los puntos de venta de alcohol en la calle -no de las barras de las fallas- por suponer una competencia desleal para la hostelería y porque "una fiesta donde abunde más el alcohol, no evolucionara favorablemente". "No se trata de hacer la ley seca sino de los reducir puntos de venta de alcohol en la calle".