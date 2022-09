El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado el severo problema de ratas que existe en el barrio de Fuensanta, y ha anunciado que llevará una iniciativa a pleno para pedir la desratización inmediata de la zona. “El abandono del gobierno de Ribó hacia nuestros barrios ya es una absoluta vergüenza. En Fuensanta, los vecinos han llegado a contar más de 200 ratas en media hora, pero el Ayuntamiento no hace nada al respecto. Tanto es así, que han tenido que iniciar una recogida de firmas porque la situación es insostenible”, ha censurado.

Ratas "en tropel"

Así, Giner ha recogido diversos testimonios de los vecinos, que corroboran el serio problema que han tenido a lo largo de los últimos meses con las ratas. Una de las vecinas " nos ha explicado que han tenido que ir con sus propias manos a tapar alcantarillas y agujeros en el suelo para impedir que las ratas sigan saliendo. Los animales van en tropel a los contenedores de basura, e incluso se cuelan en sus casas, para desesperación de los vecinos. No hacen más que denunciarlo, una y otra vez, pidiéndole a este Ayuntamiento que vaya de una vez por todas a hacer un control de plagas. Pero, de momento, las quejas caen en saco roto”, ha lamentado en este sentido el portavoz de la formación liberal.

“El problema es tan grave que ni siquiera pueden dormir tranquilos por las noches. Ya no solo es el miedo de que se les cuelen en casa, es que además tienen que escuchar sus ruidos a todas horas, recordándoles que están ahí. Y, por supuesto, el problema de la falta de poda en algunas zonas no hace más que agravar la situación”, ha continuado al respecto. “Según los vecinos, las ratas hacen sus nidos en los árboles y en los setos que no están bien podados, y van saltando de una rama a otra como les viene en gana”.

“Esto no es de recibo, y no podemos entender cómo una ciudad como Valencia, que se quiere vender como el gran foco de la innovación, el desarrollo y la capital verde europea, tiene un problema tan básico y no es capaz de solucionarlo. ¿Así promocionamos nuestra ciudad? ¿Así queremos ser una ciudad adaptada al futuro y al desarrollo? Es realmente lamentable, que Ribó haya abandonado a los vecinos de un barrio de esta manera”, ha continuado al respecto.

“Exigimos al gobierno de Ribó que despierte de una vez por todas y que venga a Fuensanta a poner fin a este problema. Que pise la calle alguna vez y que empiece a solucionar la vida de los vecinos, que es para lo que debería estar”.