Inma Cortina es madre de una niña escolarizada en el CEIP Santa Teresa, que está enclavado en el ámbito geográfico de la APR de Ciutat Vella. El Ayuntamiento de València no le da permiso para poder acceder al colegio en coche. «Nos dicen que usemos los 30 pases mensuales que tiene el cole pero claro no los utilizamos por responsabilidad, porque son para emergencias». Desde que se activaron las cámaras, «nos han complicado la existencia a 20 familias que no vivimos ahora en el barrio». «Cada vez es más complicado vivir en Ciutat Vella, me siento expulsada», señala. Su única opción pasa por aparcar en el Botánic e ir corriendo a recoger a su hija cada día.