"Chapuza" en el alumbrado de los mercadillos de la plaza de la Reina

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado la “chapuza” en la en la instalación del cableado para mercadillos que se ha colocado en la Plaza de la Reina, y que se pudo ver este mismo fin de semana. En este sentido, ha indicado que la normativa es clara al respecto: “Dice que los cableados para eventos temporales siempre tienen que ir por el suelo, para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Sin embargo, vemos que en este caso los cables se colocaron en el aire, y además invadiendo el espacio de un balcón particular”, ha censurado.

“Nos preguntamos si la caja de la que salen los cables no podría haber sido mejor colocada durante las obras de remodelación de la Plaza de la Reina, que nos han costado a los valencianos más de 13 millones de euros. Y además con sobrecostes”, ha indicado. “Pensamos que, con un poco de organización, este Ayuntamiento podría haber garantizado la buena prestación de servicios, sobre todo teniendo en cuenta que, tras la remodelación, uno de los principales usos del entorno va a ser la organización de eventos periódicos”, ha continuado al respecto.

“Pero lo peor es que este mismo lunes, cuando el mercadillo ya se había retirado, los cables seguían colgando del aire y estaban metidos en maceteros"

Así, ha considerado que la reforma de la Plaza de la Reina debería haberse adaptado mejor a sus nuevas necesidades, con una instalación de luz que realmente facilitase el montaje y desmontaje. “Una vez más, vemos que la previsión en las obras de este gobierno brilla por su ausencia”, ha aseverado. Y ha añadido: “Además, le recuerdo al alcalde y al equipo de gobierno que la ley está para cumplirla. Su obligación no es solo dar permiso para la ocupación de la vía pública a una determinada actividad, sino también vigilar que se cumpla la legalidad durante su desarrollo. Algo que en este caso no ha sucedido, porque si no habrían visto los cables colgando del aire”, ha criticado.

Y, en este mismo sentido, ha añadido: “Pero lo peor es que este mismo lunes, cuando el mercadillo ya se había retirado, los cables seguían colgando del aire y estaban metidos en maceteros de la Plaza de la Reina con un celo al final, con todo el peligro que eso conlleva. Exijo una explicación a la mala gestión de la colocación de este cableado y, sobre todo, pido que la próxima vez este Ayuntamiento se tome más en serio el cumplimiento de la legalidad y la seguridad de nuestros vecinos y visitantes”, ha concluido.