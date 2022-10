La nueva zona verde y naranja de Russafa está dando mucho de que hablar. Hoy nos hemos trasladado a las calles del barrio para conocer de cerca las opiniones de la nueva zona de aparcamiento en València. Lo primero que nos llama la atención, es lo desiertas que están las calles. Algo poco habitual en el barrio, a no ser que estemos en plena semana fallera, que no es el caso. Los vecinos de Russafa se despertaron el pasado lunes con las calles pintadas en color naranja, verde y azul. La línea naranja para residentes y no residentes y la línea verde de uso exclusivo para vecinos.

Entre la inusitada calma, hablamos con una señora que había aparcado en la zona naranja y se disponía a subir al su coche. "Venía de Castellar porque tenía que hacer una cuestión urgente y me ha sorprendido gratamente que pudiera encontrar sitio. Siempre tenía que aparcar en el río y venirme andando, pero esta vez he tenido suerte” y añade, “aunque he pagado tres euros por dos horas. Un precio bastante alto. Creo que esto a quien le va a venir muy bien es a los parkings de la zona, pero el resto, vamos a tener una ciudad donde no nos vamos a poder mover cuando vengamos de fuera", nos cuenta la vecina de Castellar.

Contrasta con la opinión de la propietaria de un conocido parking, que lamenta la iniciativa y lanza un reproche al Ayuntamiento de València. "A todo el mundo le ha hecho daño. Tengo la calle y el parking vacío. Esto ha sido en beneficio del Ayuntamiento porque a los ciudadanos no nos ha hecho ningún favor".

Vídeo con las opiniones de los vecinos: Zona verde y naranja de Russafa

"La hubiera dejado como estaba y que aparque el que llegue primero"

Seguimos paseando por las calles, hay sensación de sosiego y reina la paz. Pero, ¿Dónde está la zona verde de aparcamiento? De momento, ni rastro. Es verdad que no se escucha el ruido de los motores, el bullicio de los coches intentando aparcar… Hasta los mismos vecinos están algo sorprendidos. "Me llama la atención tanto civismo y sobre todo que desde el día 3 de octubre esté todo tan despejado. Aunque sinceramente yo lo hubiera dejado como estaba y que aparque el que llegue primero", cuenta un vecino de la calle Denia.

Encuesta | ¿Estás a favor o en contra de la nueva zona verde y naranja de Russafa? Estoy a favor 780

Estoy en contra 1216 Votar

¿Qué pasa con las zonas de carga y descarga?

Otra cuestión que deberá aclarar el Ayuntamiento de València, es qué pasará con algunas zonas de carga y descarga. Hasta ahora están pintadas como plazas naranjas, con una cruz amarilla en el suelo (todavía no se ha borrado). Los vecinos reclaman más información y lamentan que con está ‘nueva situación’, las empresas de reparto tengan que aparcar en las aceras porque no saben donde estacionar sus vehículos. “Los que vienen al reparto no pueden aparcar porque han puesto unas placas dónde está prohibido. Pero eso se tendría que haber avisado antes y no hacerlo así, 'pensat i fet'. Este es un barrio de gente joven pero también viven personas mayores. El problema es que gran parte de la información que ha dado el Ayuntamiento no está clara. Por un lado, a los residentes no les ha dado tiempo a sacar la tarjeta y a los que tenemos negocios, ni siquiera nos han consultado", nos relata Loren, un vecino muy querido en el barrio de Russafa.

Tras conversar largo y tendido con los comerciantes y vecinos, la duda ahora es, si por el día quedarán habilitadas estas plazas como zona de uso gratuito para transportistas y si a partir de las 20 horas podrán ser utilizadas por los residentes. Todavía no está claro.

El Ayuntamiento ha recibido 658 solicitudes de las que ha concedido 326

Hasta la fecha y tal y como adelantó Levante-EMV, desde la apertura del trámite de solicitud, el pasado 21 de junio, ya se han recibido 658 solicitudes, de las que se han concedido 326. Durante estos tres meses el Consistorio ha efectuado una campaña de comunicación, pero parece que no ha sido del todo efectiva.

En total, se han pintado 1.300 plazas, pero a día de hoy apenas se han dado 350 permisos, lo que hace que la mayor parte de las plazas de aparcamiento, se encuentren vacías. Y entre tanto, muchos de los vecinos que antes aparcaban en la zona se han tenido que buscar barrios colindantes para huir de pagar esta zona de aparcamiento. Aunque tal y como adelantó Levante-EMV, esta cuestión no parece preocupar al alcalde de València, Joan Ribó, que ha pedido a quienes ahora no pueden aparcar en la zona que usen el transporte público. A su juicio, los ciudadanos "deben acostumbrarse a que la zona de aparcamiento de los barrios sea para los vecinos y trabajadores", porque solo de esa manera, afirma, "se contribuye a hacer ciudades más sostenibles".

"Ahora mismo no se está denunciando pero a partir de la semana que viene si. A mi me parece bien que se fomente el transporte público, pero que se haga bien y no como dijo ayer un concejal de que los valencianos tenemos que evitar el coche. Porque si tienes hijos, trabajas fuera o si tienes a alguna persona mayor a tu cargo, necesitas coger el coche, entonces eso que dice el alcalde de ir en transporte público no está claro", nos explica Loren.

Mientras callejeábamos por la calle Sueca, Denia, Cádiz, Sevilla entre otras también hemos querido conocer la opinión de la hostelería. Ayer vino a comer un señor y se quejó del precio del aparcamiento. Pero realmente hasta que no llegue el fin de semana no vamos a saber si va a afectar a la hostelería. Espero que no nos influya demasiado. Es difícil aún de valorar", nos cuenta la propietaria de un conocido bar de Russafa.