El contrato de la basura vuelve a la casilla de salida y no se descartan nuevos recursos

La decisión de devolver a la casilla de salida el contrato de la basura, el más importante después de la gestión del agua de la ciudad, llega tras la resolución del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) que, tal como ha avanzado Levante-EMV, da la razón a la empresa Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) que alegó pidiendo la nulidad de la licitación al entender que se habían producido durante la presentación de ofertas modificaciones de los pliegos que alteraban sustancialmente el contrato. El CJC le ha dado ahora la razón a SAV, mercantil a la cual el contrato de residuos de la capital le supone el 25% de su facturación.

El concejal de Ecología Urbana y vicealcalde, Sergi Campillo, confía en resolver el contrato tras la nueva apertura del plazo de presentación de ofertas "antes de final de año", si bien en su delegación no se descartan nuevas complicaciones derivadas de la posible impugnación por parte de las empresas que optan al contrato y cuyas propuestas fueron ya aceptadas y llevan meses pendientes de evaluación. La apertura de un nuevo plazo de presentación de ofertas puede suponer de hecho la entrada de nuevos competidores.

La nueva fase de presentación de ofertas que ordena el CJC al haberse producido una "modificación significativa" de las condiciones del contrato queda abierta a cualquier empresa interesada. Las que ya se presentaron podrán "retirar, modificar o mantener" sus propuestas, explica el CJC en su resolución.

En la Concejalía de Ecología Urbana destacan que la resolución del Jurídic afecta a una discrepancia "menor" que no altera las condiciones del contrato pero no ocultan su preocupación por los posibles recursos de las empresas que optan al contrato y que, como Urbaser y Técnicas y Tratamientos Ambientales, ya alegaron en julio pasado para evitar la apertura de un nuevo periodo de presentación de ofertas, lo que sumará en todo caso retrasos al contrato.

Tal como informó este diario seis empresas optaron en febrero pasado a la gestión del contrato de la basura de València, que caducó en diciembre de 2020 y está prorrogado desde entonces. A la licitación de los tres lotes de gestión (zona sur, zona norte y Marítimo) se presentaron SAV, FCC, FOVASA Medio Ambiente y las uniones temporales de empresas formadas por Urbaser (antes ACS)-Cespa y Valoriza-Técnicas y Tratamientos Medioambientales. El contrato incluye un cuarto lote de limpieza de pintadas, con un millón de euros de presupuesto, al que se presentó la Compañía Especial de Empleo e Integración.

SAV recurrió sin éxito su exclusión de la licitación al Tribunal de Recursos Administrativo pero ahora el Consell Jurídic si le ha dado la razón en otra de las vías de impugnación a la que acudió la mercantil.

Ante la impugnación del proceso el ayuntamiento decidió no abrir las ofertas económicas de las empresas para evitar mayores complicaciones.

El concejal de Ecología Urbana aseguró que se trata de un contrato "complejo" y manifestó su respeto de las empresas a recurrir lo que consideren en defensa de sus intereses porque "vivimos en un estado de derecho " apuntó.

El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de València, con 1.325 millones de presupuesto, mantiene la división por zonas de la ciudad con tres lotes para la zona norte, sur y el Marítimo. Se añade un cuarto lote para la limpieza de pintadas.

El actual contrato se adjudicó por casi 900 millones en mayo de 2005. La Sociedad Agricultores de la Vega se quedó la zona sur, mientras FCC se hizo con la zona norte y la UTE formada entonces por Secopsa-Nagarés se adjudicó la tercera zona (Quatre Carreres y el Marítimo).

El contrato actual entró en vigor en noviembre de 2005 y finalizó el 31 de octubre de 2020.

El nuevo contrato de limpieza y recogida de basura tendría un presupuesto para el primer año de implantación (si no hay retrasos, será 2022) de 80 millones de euros al año, de los cuales 42 serán para limpieza viaria y 38 para la recogida de residuos. El presupuesto irá aumentando progresivamente hasta llegar a los 90 millones en 2024.

Un incremento del presupuesto para limpieza y recogida de basura con el que se intenta dar respuesta a una de las quejas recurrentes de los vecinos, que aunque dan un aprobado al servicio, reclaman mayor esfuerzo. En este sentido, Campillo anunció que se reforzará el servicio en barrios que por sus características especiales lo necesitan como el Cabanyal, la Malva-rosa y Orriols.

La plantilla actual, con 923 trabajadores, se incrementará

Varapalo del Consell Jurídic al ayuntamiento

El Consell Jurídic considera en la resolución de 5 de octubre pasado a la que ha tenido acceso este diario y que da respuesta al expediente remitido por el Ayuntamiento de València ante las alegaciones que presentó la empresa Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) que el consistorio modificó "significativamente" las condiciones del contrato de la basura en pleno proceso de licitación. En concreto, señala que una de las respuestas de los técnicos del Servicio de Gestión de Residuos a una pregunta de SAV sobre el presupuesto desglosado (limpieza y residuos) que se hizo el pasado mes de febrero modifica "significativamente" el contrato y ante l a imposibilidad de ampliar el plazo para presentar ofertas, cerrado meses antes, procede retrotraer la licitación al momento anterior a "la aclaración", esto es desde el mes de febrero.





El CJC resuelve que el órgano de contratación debe aclarar la discrepancia del presupuesto de licitación y declara la "nulidad" de las actuaciones posteriores al de febrero instando al ayuntamiento a abrir un "nuevo plazo de presentación de ofertas".





El CJC mantiene un criterio distinto del de los técnicos municipales que entienden que la respuesta dada por el servicio a SAV no invalida el pliego ni modifica las condiciones y que la empresa solo intenta "sortear" su exclusión del contrato por no entregar la documentación en plazo. Aunque el dictamen del órgano consultivo de la Generalitat no es vinculante "por prudencia" y para dar "seguridad jurídica" apunta Sergi Campillo se volverá a abrir un periodo de presentación de ofertas.