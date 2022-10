El nuevo cauce volverá a ser un río

La recuperación del nuevo cauce como río avanza. El concejal de Ecología Urbana y vicealcalde, Sergi Campillo, y los representantes de los ayuntamientos de Mislata, Quart de Poblet y Xirivella que respaldan la recuperación de la infraestructura para uso ciudadano se han reunido esta mañana con los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la que ha sido la primera reunión de la comisión interadministrativa impulsora del plan de renaturalización del nuevo cauce del Turia, uno de los proyectos estrella del alcalde de la capital, Joan Ribó. El organismo de cuenca ha anunciado que va a encargar un proyecto para la creación de un cauce interior que tendrá agua de manera continuada dentro de la infraestructura construida hace ya medio siglo para desviar el Turia y evitar así las temidas riadas.

El río de hormigón camina así hacia una regeneración ambiental. Los planes para hacer accesible como un nuevo parque inundable la infraestructura no entran de momento en los planes de la CHJ.

En esta primer reunión se ha informado a los ayuntamientos, según ha explicado Campillo, de que la CHJ va a llevar a cabo una intervención de limpieza en el cauce que se aprovechará para construir un cauce interior con un caudal ecológico constante con agua de calidad procedente probablemente de depuración de la planta de Pinedo. Una actuación que la CHJ va a impulsar y que requiere, ha explicado Campillo, "un proyecto de obra, que permita el paso de un cauce ecológico constante, con una trazado sinuoso como si fuera un río natural, y un plan asociado de renaturalización con planta autóctona, no con árboles, que no impida el paso del agua en caso de avenidas". Así lo ha explicado Campillo al término de la reunión con la CHJ. El concejal ha insistido en que la recuperación ambiental del río "es compatible con su función de desagüe".

El concejal ha recordado que la CHJ en su borrador del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027 ya ha establecido un caudal ecológico de 0,4 metros cúbicos por segundo para el nuevo cauce del Turia que provendría de agua depurada de calidad. Tras la aprobación del cauda ecológico mínimo, los ayuntamientos han insistido en avanzar en el proyecto de recuperación del cauce, cuyo coste no se ha concretado, sin entrar de momento en la cuestión más compleja, el acceso de los ciudadanos a este espacio, rodeado de autovías para el tráfico. "Llit nou, riu nou”, es el nombre de la propuesta formulada por el Ayuntamiento de València que busca revitalizar el lecho del río hasta el mar como posible solución al problema de utilidad pública del nuevo cauce, ha informado la CHJ.

Campillo ha insistido en que en esta primera fase no se hablará de los accesos, solo de la recuperación ambiental del río, para que no sea solo un desagüe. "Es una primera fase en la que no se habla de cómo se accederá al nuevo espacio verde sino de renaturalizarlo y recuperar el paso del agua".

Así lo ha aclarado el vicealcalde tras la presentación de un plan de reciclaje de aluminio al que también ha asistido la consellera de Agricultura y Ecología Urbana, Mireia Mollà, quien ha dado respaldo al proyecto y anunciado apoyo económico de la conselleria y de la Fundación Biodiversidad.

"Por primer vez se podría reconectar el Turia con el mar", ha destacado Campillo, quien ha recordado que esta es la gran reivindicación de la asociación de municipios del Turia. "València tiene que recuperar la categoría de capital del Turia con un río con salida al mar", ha apuntado. La naturaleza va a volver al nuevo cauce, ha manifestado el concejal. "En vez de ver una gran cañería al aire libre, veremos un río con aves, peces y flora asociadas". "Un paso de gigante", ha afirmado Campillo en la renaturalización del cauce.

El concejal ha recordado que el servicio de la Devesa Albufera encargó hace un año un estudio de posibilidades de uso realizado por biólogos, ingenieros y arquitectos para ver qué se puede hacer con la infraestructura de hormigón del nuevo cauce medio siglo después de su construcción. "No puede tener el mismo uso que se le dio en el franquismo", ha apuntado. Un estudio que ha servido de base la propuesta que hoy se ha llevado a la CHJ. "En pleno siglo XXI en el que las ciudades caminan hacia la reintegración de la naturaleza".

Campillo ha valorado el giro en la política de la CHJ desde lo que venía siendo un concepto "ingenieril" de las infraestructuras hacia un nuevo modelo encaminado a fomentar la biodiversidad y la sostenibilidad.

"Esto es un paso de gigante para Valencia para avanzar en la renaturalización del cauce"

A la reunión han asistido el presidente de la CHJ, Miguel Polo, el Comisario de Aguas, Marc García, el director Técnico, Manuel Torán y la Jefa de la Oficina del Plan Hidrológico, Arancha

Fidalgo, así como representantes de los ayuntamientos de Mislata, Xirivella y Quart de Poblet y los regidores de Ecología Urbana del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, y la concejala del Ciclo Integral del Agua y presidenta de Emshi, Elisa Valía. Los ayuntamientos han destacado la importancia del nuevo cauce como elemento vertebrador de municipios vecinos.

También ha estado presente el Ingeniero Jefe de la Demarcación de carreteras del Estado, José Vicente Pedrola, quien ha advertido en la reunión de la "notable afluencia de vehículos en los tramos de carretera colindantes" al nuevo cauce debido a que la V-30 es vía de acceso al puerto, puerta de entrada a la ciudad desde Madrid y distribuye además la circulación a los pueblos de l 'Horta Sud. Por ello ha insistido en la importancia de analizar el encaje en el futuro proyecto de los dos encintados de carreteras que cruzan el cauce del río.

Los asistentes se emplazaron a otra reunión en los próximos meses para analizar las propuestas, según informó la CHJ.

Además de anunciar la propuesta de renaturalización del nuevo cauce a través de la creación de un cauce interior, la CHJ informó a los representes de los ayuntamientos que invertirá 600.000 euros para la eliminación de arbolado pesado que ha crecido en el nuevo cauce y la eliminacion del sedimento acumulado en el Assud del Repartiment. Unos trabajos de restauración fluvial para eliminar arbolado y cañas del lecho.