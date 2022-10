La zona verde de Russafa tensiona el aparcamiento en los barrios limítrofes

La reordenación del aparcamiento en las calles de Russafa, con la creación de nuevas zonas naranja y verde se ha saldado, a día de hoy, en fracaso absoluto. Porque algo ha fallado cuando, de repente, calles habitualmente llenas de vehículos aparecen vacías. La confusión a la hora de explicar la diferencia entre zonas, lo complicado de los requisitos para obtener la tarjeta a los residentes y el elevado precio de la zona naranja para los no residentes ha dejado semidesérticas las plazas de esas calles, una situación que se antoja que sólo se irá corrigiendo conforme los residentes vayan sacando sus tarjetas.

Lo que se observa en la actualidad es una búsqueda, más o menos desesperada, de un lugar para aparcar. Y una de las tendencias es la de buscar acomodo en los barrios vecinos.

En Pla del Remei y Gran Vía es casi imposible. La única opción ahí, en todo caso, es acabar por agenciarse una plaza de aparcamiento de las que haya en los establecimientos públicos o privados.

Y el otro plan es marchar al otro lado de la avenida Peris y Valero. Lo que ahí se encuentran son barrios mucho más extensos, pero con muchas limitaciones. Tanto que, tal como dicen los representantes vecinales, "si quieren, que vengan, pero no van a encontrar un lugar para aparcar, porque nosotros tampoco lo tenemos".

Según las cifras asumidas, hay más de setecientos residentes ruzafeños que no han adquirido la tarjeta de estacionamiento. Son automóviles que tienen que estar en alguna parte.

Los barrios de Quatre Carreres son una inmensa fachada que separa el tercer cinturón de ronda de la huerta. Y son barrios que responden a una misma característica: bloques de viviendas construidos principalmente entre los años sesenta y ochenta, en un tiempo en el que los aparcamientos no eran una prioridad y, por consiguiente, son relativamentepocas las que se hicieron con garaje subterráneo incorporado.

La consecuencia es que esos barrios están llenos de automóviles en superficie, tanto en las aceras como en las explanadas.

En Monteolivete, la presidenta de la asociación de vecinos, Amparo García, es tajante en ese sentido: "desde hace veinte años llevamos pidiendo un aparcamiento para abonados y rotación, con lo que es fácil imaginar qué posibilidades hay en estas calles". Es un barrio que tiene dársenas de aparcamiento, especialmente en la avenida de la plata y en la calle Nino Bravo, pero que siempre están llenas. "Además, tenemos sedes de estamentos públicos, instalaciones sanitarias, colegios profesionales... todo eso supone tráfico de vehículos". Existe un borrador perdido en el baúl de los recuerdos para hacer un aparcamiento subterráneo en el patio de la manzana que forman Escultor José Capuz, Luis Oliag y Reino de València, actualmente cerrada con vallas para prevenir los asentamientos. "Ahí siempre hemos pedido un aparcamiento bajo tierra y una zona ajardinada y de recreo en superficie, pero ahí se ha quedado".

"Si a esto se añaden cambios incomprensibles, como que la línea 13 ya no para junto al Ambulatorio y al Centro de Especialidades de José Capuz, lo que nos encontramos es con tráfico y más tráfico de coches". El ayuntamiento remodeló recientemente un descampado que hay en la calle Nino Bravo, que era un aparcamiento más o menos caótico. Sin embargo, al seanearlo y pintarlo se ha reducido el espacio disponible.

Más al oeste, el barrio de En Corts no añade muchas opciones, más allá del aparcamiento público de la avenida Doctor Waksman. Cualquier posibilidad de encontrar una plaza supone alejarse casi groseramente de las calles de Russafa.

Y lo mismo ocurre en Malilla, donde la única opción para vecinos que residan en calles como Cuba, Literato Azorin, Puerto Rico o similar sería el descampado junto a la pasarela de Amparo Iturbi. Pero que, tal como dice el presidente de la asociación vecinal de Malilla, Alfonso Cortés, "en cuanto llueve se hace casi impracticable. Por no hablar de lo desigualado que está el terreno". Una parcela caótica, pero que salva de algún problema aunque, en el caso de Russafa, obligaría a andar por debajo del paso elevado de Giorgeta. "Si ya de por sí el acceso a Malilla es complicado y el solar no está preparado...". En cualquier caso ese barrio tiene el mismo problema: "si vienen a nuestras calles lo van a tener muy difícil, por no decir imposible, encontrar un sitio. Muchas de nuestras fincas se hicieron sin aparcamiento subterráneo. No: no podemos ser refugio". El único lugar verdaderamente expedito en en la salida del barrio, en las zonas por urbanizar, a un mundo de distancia de Russafa.