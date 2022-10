La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, se ha reunido con representantes del Congreso y del Senado de la ciudad de València para preparar enmiendas al Presupuesto Generales del Estado, que ha calificado como “claramente insuficientes y decepcionantes”. “Hay un agravio comparativo respecto a Barcelona", ha afirmado María José Catalá, que ha añadido que “el PP va a presentar enmiendas para corregir esta burla de Presupuestos porque València es tercera capital de España y estas cuentas no nos tratan como tal. Nos merecemos más”.

En este sentido, ha denunciado que Sánchez “directamente olvida” el soterramiento de las vías de Serrería, claves para el desarrollo de la ciudad y para terminar con el muro ferroviario que separa el Grao y Peñarroja; recorta 1,5 millones en el túnel pasante; y para el Canal de Acceso sólo destina 9,6 millones. “Frente a estos 11 millones pírricos, Sánchez destina 104 millones de euros en una de las mayores operaciones ferroviarias de Barcelona. Es decir, València recibe tan sólo un 10% de lo que va a Barcelona”.

También ha señalado que Cercanías Valencia recibe menos de la mitad que Cercanías Barcelona, que el Puerto de Barcelona recibe un 16% más que el de València, y que frente a los 20 millones de la cooficialidad cultural para Barcelona el presupuesto en València se congela en 255.000 euros para Bellas Artes y González Martí. “Eso sin contar con la poca palabra de Iceta que prometió 2,5 millones para Palau de les Arts y no ha cumplido”.

Es lamentable que ERC tenga más influencia que Baldoví, Sánchez y Puig"

La portavoz del PP ha señalado que “si después de estos datos la gente no ve un agravio es que no lo quiere ver". “La ciudad de València está siendo menospreciada por Sánchez: Es lamentable que ERC tenga más influencia que Baldoví, Sánchez y Puig. El PP no va a tolerar el menosprecio de la izquierda: El futuro de Valencia no puede estar en manos de ERC porque ellos sacan para Barcelona para restar a nuestra ciudad”.

Infraestructuras ferroviarias

Las enmiendas que presentará el Partido Popular irán destinadas a mejorar las infraestructuras ferroviarias que afectan a los grandes proyectos de la ciudad, a las cercanías y a la autoridad de transporte metropolitano, a aumentar el presupuesto en cultura, en seguridad ciudadana y en regeneración de las playas de la ciudad y, sobre todo, en la Albufera. “La gran olvidada sin proyecto piloto de dragado”

Catalá ha mostrado su disposición a pactar las enmiendas con el resto de partidos políticos porque "somos la tercera capital de España y en Madrid nos deben tratar como tal". “Lo pediré en el Debate sobre el Estado de la Ciudad”, ha subrayado. Asimismo, ha pedido una comisión mixta entre la Delegación de Gobierno y los partidos del ayuntamiento para controlar y vigilar trimestralmente la ejecución. “A 30 de junio, el sector público sólo había ejecutado un 14%. Los presupuestos de Sánchez no sólo son insuficientes sino también son mentira porque nunca se cumplen. “¿Cómo vamos a creernos estos presupuestos cuando la ejecución del sector público en 2016 está al 14%?”.