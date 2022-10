Durante las últimas semanas, los propietarios de bares del barrio de la Plaza de Honduras y Blasco Ibáñez han venido quejándose de la reducción de terrazas acordada por el Ayuntamiento de València. En la Asociación de Vecinos de la plaza de Honduras y adyacentes "creemos que la reducción se trata de una actuación legítima, pero al mismo tiempo también sabemos, porque así lo ha dicho el ayuntamiento, que dicha reducción de terrazas va dirigida fundamentalmente a evitar la declaración de nuestro barrio como zona ZAS".

Ante esto, la entidad vecinal presidida por Javier Soler, ha emitido un comunicado en el que quiere reiterar que dicha reducción de terrazas "es una medida que va en la buena dirección, pero que es insuficiente para atajar los problemas ocasionados por el ocio desenfrenado. Y por tanto, seguiremos adelante con la demanda judicial hasta que los tribunales acuerden la declaración de ZAS para la zona de Honduras y Adyacentes".

Sin embargo, afirman en esta nota pública: "ante las quejas de los propietarios de los 72 bares (¡¡¡72!!!) de nuestra zona y de sus “reivindicaciones”, consideramos oportuno hacer las siguientes puntualizaciones":

1. "Que desde hace más de veinte años, el Ayuntamiento de València ha estado concediendo autorizaciones de terrazas, o sea cediendo espacio público para uso privado, al precio irrisorio de 8 céntimos el metro cuadrado y día, lo cual ha provocado que más de 2.000 metros cuadrados del barrio estén ocupados por terrazas. En el barrio hay 70 terrazas con 650 mesas, lo que supone unas 2.500 personas sentadas en la calle, con horarios de cierre desde las 00:30 hasta la 01:30 de la madrugada, según la época del año".

2. "Que en algunos bares integrados en esa plataforma autocalificada de “hostelería responsable” se sirve bebidas en vasos de plástico y permiten en sus terrazas charangas, megáfonos, guitarreo, equipos de música, cánticos y más aforo del permitido a cualquier hora del día o de la noche. Una prueba del incumplimiento sistemático de las ordenanzas municipales por parte de estos establecimientos es que, de las 454 terrazas que se han inspeccionado en el distrito marítimo, 360 fueron sancionadas (el 80%).

3. "No tenemos ninguna inquina personal contra el gremio de la hostelería, de hecho existen bares “de toda la vida” y más modernos, con gente honrada y cabal de toda clase y condición que cuenta con nuestro apoyo ahora y siempre. Lo que no podemos permitir es que se imponga determinado modelo de hostelería, basada en la ocupación del espacio público, que acabe convirtiendo nuestro barrio en un polígono de ocio, a costa precisamente de hundir los negocios más pequeños, entre los que incluimos a los bares de barrio de toda la vida, por supuesto".

4. "Consideramos que ese modelo de hostelería “low cost” (o Magaluf) que se nos quiere implantar es rentable gracias a la ocupación sistemática de espacio público. Aunque se presenten como víctimas, lo cierto es que según el representante de la asociación de hosteleros, la reducción del 50% de la ocupación de terrazas les supone una pérdida media anual de 68 mil euros. Si esto es verdad, teniendo en cuenta los 72 bares de la zona, las terrazas generan 10 millones de euros al año de beneficio, eso sin contar el interior de los locales. ¿A quién va a parar todo este dinero?, ¿A los propietarios de bares pequeños?. Honduras se ha convertido en una zona de inversión, donde se viene a hacer negocio, estos industriales exprimen el barrio, se llenan los bolsillos y cuando la cosa no funcione se marcharan a otra parte".

5. "La mayoría de los locales más rentables, todos ellos en manos de unos pocos propietarios, lo son gracias a la enorme extensión de espacio público ocupado. Por supuesto, sin la menor consideración por el derecho a la salud y al descanso de los más de 9.000 vecinos del barrio. No olvidemos que las terrazas son autorizaciones temporales que el Ayuntamiento de València concede discrecionalmente en precario, por lo que basar un negocio sobre lo que no se tiene ningún derecho, no parece que sea la mejor inversión. Por cierto, la misma reducción de terrazas se ha aplicado a otras zonas de la ciudad, ¿por qué han sido los hosteleros de Honduras los únicos que se han quejado?".

Y por último, "no olvidemos que las verdaderas víctimas de esta historia son los vecinos, y no la hostelería, son los vecinos a los que hay que salvar"