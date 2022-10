El lavadero que salió a la luz

Las obras del futuro Centro Cívico Cabanyal-Canyamelar destapó un secreto oculto en sus entrañas. Un retazo de lo que fue una vida y una forma de entenderla en los Poblats Marítims de hace un siglo y medio.

Se trata de un barrio que no tiene tantas posibilidades de mostrar restos milenarios, pero no le faltan tesoros. E igual que en Vicente Brull han aparecido numerosos restos de industria de hace dos siglos, aquí se ha datado algo tan sencillo como el «office» de una vivienda. Por debajo de la cota cero, los arqueólogos municipales desbrozaron una pequeña colección de elementos domésticos, testigos mudos de otra época. Incluye dos pozos, todavía rezumantes de agua. No en vano, el nivel freático en la zona es muy bajo; la canalización de un antiguo acceso a acequia y un lavadero, con su pozo y su pila de piedra, perfectamente pulimentada. «Hemos encontrado en la misma un panel cerámico», que sí que ha sido retirado para ser guardado como propiedad municipal. Baldosas de suelo, pulidas por el uso, muretes y canales de ladrillo completan una disposición que se intuye a través de los restos, milagrosamente conservados tras el derribo de las casas mucho años atrás.

Miles de lavados se harían en esa pila por parte de la familia que la ocupó y en la que queda todavía el vestigio de un decimonónico y herrumbroso grifo, todo un adelanto que sustituyó en esa época al simple traslado a base de cubos. Testigos de la vida de unas familias de las que seguro que quedan referencias en el barrio.

El Centro Cívico había sido una obra de nunca acabar, porque el contrato de la anterior licitación tuvo que ser extinguida por incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria. Pero tras fallarse en marzo, lo que primero salió a la luz es el subsuelo de la inmensa manzana entre las calles Lluis Despuig, San Pedro y Lavadero, acabando uno de los espacios utilizados más o menos anárquicamente como aparcamiento.

Todo ese material va a quedarse donde está. No se saca, pero teóricamente tampoco iba a destruirse. «Se cubre de geotextil, lo que garantiza su pervivencia», aseguró la arqueóloga antes de que las máquinas continúen sus trabajos. Y le añade ese toque romántico: «hoy estamos aquí, pero nadie sabe dentro de mil o dos mil años qué ocurrirá. Y siempre puede haber alguien que lo vuelva a encontrar».