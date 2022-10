El marcaje de las nuevas terrazas de la plaza de la Reina enfada a algunos hosteleros

El marcaje de las nuevas terrazas de la plaza de la Reina, que se ha materializado esta mañana, ha provocado quejas entre algunos de los hosteleros de la zona. Otros locales, según ha comprobado Levante-EMV, están conformes con la nueva redistribución de mesas y sillas que se les ha asignado por parte del Ayuntamiento de València. "Nos hemos quedado igual, nos han respetado lo que teníamos pero con otra distribución", señalaba la encargada de una conocida cafetería.

Funcionarios acompañados por agentes de la policía local han visitado local por local para obligar a los hosteleros a repintar -de color verde- sus nuevas terrazas. Esta operación se ha desarrollado con normalidad y hacia las 12 de la mañana ya había terminado. No ha habido incidentes ni problemas de ningún tipo, al contrario que lo ocurrido hace unos días en el repintado de las terrazas de la plaza de Honduras y Blasco Ibáñez.

Según confirmaron algunos negocios a este periódico, el nuevo marcaje de sus terrazas les ha perjudicado e incluso afirman que han perdido "el 50% de sus mesas y sillas, lo que supondrá una reducción de hasta el 60% de los ingresos". "Nos han fastidiado" señalaba una empleada de un restaurante de comida rápida mientras otro colega se quejaba por esta medida ya que entienden que en el centro histórico y ante la afluencia de turistas que se registran todos los días, "no va a haber suficientes terrazas para atenderlos". "No entiendo esta medida -subraya- que nos obligará a encargar menos barriles y refrescos, y ya veremos si no tenemos que despedir a trabajadores", afirmaba.

Un cuarto restaurador comentaba que su terraza se ha quedado "igual" pero la medida los perjudica porque no podrán ampliar pese a tener permiso de los vecinos.

Buena parte de los profesionales consultados, sostienen que les han obligado a dejar libre demasiado espacio de paso desde la puerta de local al espacio ajardinado del ágora recién reformada: hasta 5 metros, en la fachada de la izquierda si se mira a la Catedral; y entre 3 y 4 metros, en la parte de derecha. Estos hosteleros consideran que la propia explanada central de la plaza ya ofrece suficiente espacio público para transitar por la zona.

Por su parte, la concejala de Espacio Público Lucía Beamud ha destacado que con este marcaje de las nuevas terrazas, que se ha efectuado en un total de 19 establecimientos, lo que se hace es "delimitar" con claridad "el espacio que tienen que ocupar" los negocios de hostelería y además "lo que hacemos es limitar ya las autorizaciones de ampliaciones" de futuras y nuevas terrazas.

Beamud subraya que la pintura de estas nuevas terrazas permite "consolidar el disfrute del espacio público para vecinos y vecinas, y para los viandantes" en esta "emblemática plaza que antes era una auténtica rotonda" llena de tráfico y de humos. Con esta actuación en el centro histórico y la creación de la nueva ágora, "tenemos una plaza recuperada para las personas" para el disfrute de la ciudadanía, ha remarcado Beamud.