Mantener una distancia de cierta seguridad, no alzar la voz, no transmitir nerviosismo ni contagiarse de la crispación de la otra parte, hacer siempre monumentos pausados y mantener la calma. Son algunas de las premisas que han recibido los funcionarios municipales dentro del nuevo manual de prevención de violencia externa que puede suscitarse en el día a día.

Se trata de un documento aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de València para poner en práctica en el caso de que una persona trabajadora pueda encontrarse en situaciones de amenaza física o psicológica, además de toda una serie de recomendaciones preventivas.

Se trata de un documento breve, pero muy conciso: en caso de comportamiento agresivo se incide en no enfrentarse nunca y comunicar al personal superior lo ocurrido.

Si se sufre un atraco, la recomendación es permanecer en actitud pasiva, sin los mencionados movimientos bruscos, obedecer las órdenes del atracador "con la mayor calma posible" y no hablar con el atracador "salvo para contestar alguna pregunta". En caso de que se tenga que hacer algun movimiento extraño, hay que explicarle por qué se hace. Y, sobre todo, que no hay que jugar a héroes: "no intente apresar o desarmar, no interrumpa su huida ni lo persiga".

Pero como más vale prevenir, también se recomienda, en el momento de tomar posesión de laplaza, estudiar "el lugar de trabajo, si existen medidas concretas y procedimientos contra la violencia a terceros (teléfono móvil, dispositivos anti-intrusión, timbres de emergencia, disposición de personal de seguridad...", además de verificar qué medidas existen e inofrmarse de su adecuado uso.

Si hay que hacer un servicio externo, hay que cerciorarse de si es necesaria protección y, en ese caso, avisar a personal.

Son, en general, normas bastante parecidas tanto si es un servicio externo como si ocurre en la instalación municipal. En este caso también se hace hincapié cuando se está en una oficina solitaria: no abrir la puerta si no se conoce a la persona que está a la otra parte. Siempre mirar por la mirilla antes de abrir la puerta. "Nunca debe entrar a personal desconocido al centro de trabajo. En caso de que la persona usuaria se ponga agresiva una vez abierta la puerta intente mantener la calma y terminar la conversación. Nunca conteste a las agresiones verbales. Una vez la persona se haya ido avise al personal supervisor de lo ocurrido. En caso de que sea una persona que considera agresiva, llame directamente a las fuerzas de seguridad y no abra la puerta".

En la misma sesión del Comité de Seguridad y Salud se ha aprobado también el protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso laboral y conflictos, un documento en el que se establecen las acciones y procedimientos que se han de seguir, tanto para prevenir como para evitar, en la medida de lo posible, estas situaciones en los centros de trabajo, así como para actuar y sancionarlas cuando se produzcan.

La concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, ha asegurado que estas pautas "suponen el refuerzo del bienestar del personal municipal del Ayuntamiento, mejorando las condiciones del entorno laboral y garantizando y protegiendo su seguridad”, teniendo en cuenta, según fuentes municipales, que hasta 2015 no existía un planteamiento de prevención de Riesgos Laborales en estas materias. "este es un paso más para asegurar que toda la plantilla municipal disfruta de un entorno laboral en el que su dignidad y su integridad sean respetadas, garantizando que los espacios municipales sean entornos seguros y libres de cualquier tipo de discriminación”.

Fuentes municipales y sindicales aseguraron que no hay una relación causa-efecto por posibles repuntes de casos de agresión física o verbal en los departamentos de atención a la ciudadanía o de situaciones de acoso entre trabajadores. Pero, en palabras de Notario, "lo que queda constatado es el rechazo a todo tipo de conducta de acoso laboral, en todas sus formas y modalidades, sin atender a quién sea la víctima o la persona acosadora, ni cual sea su rango jerárquico; y el ayuntamiento manifiesta así su compromiso respecto al establecimiento de una cultura organizativa de normas y valores contra ese acoso".

Además, el Comité ha aprobado también hoy el Organigrama Preventivo, otro instrumento esencial en la prevención de riesgos laborales, con el que se crea una guía de referencia que indica las diversas funciones en materia preventiva en la organización municipal; “una herramienta que –ha concluido Notario- facilitará sin duda una gestión mucho más ágil de la prevención de riesgos laborales”.