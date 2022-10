Compromís rechaza la tasa turística de seis euros para los apartamentos turísticos del PSPV

El plan de medidas fiscales contra la especulación inmobiliaria y los fondos buitre que la vicealcaldesa y candidata del PSPV a la alcaldía de València, Sandra Gómez, lanzó el lunes con la intención de que se incluya ya los presupuestos municipales de 2023 y no quede en una mera promesa electoral debe pasar aún el filtro de la negociación con Compromís, que ya ha puesto reparos a una de las tres medidas antiespeculación de los socialistas: la tasa turística selectiva a los apartamentos turísticos.

El plan de medidas fiscales una propuesta socialista que «no se ha consultado» con la formación del alcalde Joan Ribó y que se verá en la negociación de los presupuestos, apuntan en el equipo de Ribó. Los de 2023 son los últimos presupuestos de la legislatura y su negociación, que ya ha empezado, cogerá impulso tras el debate de la ciudad que se celebrará este jueves donde cada grupo político fijará sus posiciones en la recta final de la legislatura.

Las medias propuestas por la candidata socialista tendrán que buscar además encaje en un presupuesto donde el margen de inversiones se verá reducido considerablemente por las obras del canal de acceso.

El túnel ferroviario se comerá 32 millones de euros del presupuesto municipal de inversiones, lo que deja mucho menos margen para políticas de incentivos como la subvención de hasta 500 euros que Sandra Gómez planteó para ayudar a los autónomos con el incremento de los costes de la energía. Con todo esta es una de las medidas que si se está trabajando ya en la negociación de los presupuestos municipales de 2023.

La intención de Sandra Gómez de incorporar sus las medidas antiespeculación inmobiliaria, en concreto, el incremento del 325% de la plusvalía en viviendas compradas y vendidas en un periodo de dos años y la subida del 30% del IBI a grandes tenedores de viviendas no se ve con malos ojos en Compromís, donde aseguran que el gravamen a grandes tenedores «no es algo nuevo», incluso el alcalde, Joan Ribó, la ha defendido. El acuerdo aquí es más factible que en el caso de la tasa turística a los apartamentos turísticos que Sandra Gómez quiere plantear para València y que Compromís rechaza de plano. «La tasa turística es una tasa al turismo no a un sector concreto», recalcan. La tasa turística selectiva de seis euros por pernoctación para los apartamentos turísticos que propone el PSPV no es asumible para Compromís que aboga por una tasa turística mínima, de un euro, como la que se aplica en otras ciudades europeas, pero de carácter genérico, «al turismo, no solo a los apartamentos turísticos».

Las medidas fiscales estarán presentes, como sea, en el debate del estado de la ciudad del próximo viernes, el último antes de las próximas elecciones, donde Compromís y PSPV optan a revalidar un nuevo gobierno progresista. Un debate en el que el alcalde, Joan Ribó, hará balance de una legislatura marcada por la pandemia del coronavirus y posteriormente por la guerra en Ucrania y la inflación y exhibirá los logros conseguidos en materia de movilidad en la ciudad y de proyección europea de la ciudad a través de los proyectos de capitalidad desplegados en estos años, donde destaca la capitalidad de la alimentación, pero también la capitalidad verde o la de la innovación.