La Universidad Católica de Valencia (UCV) celebrará la inauguración oficial de sus Clínicas Universitarias el próximo jueves 20 de octubre, a las 18:30 horas, en un encuentro que permitirá conocer las especialidades que ofrecen, a través de micro experiencias de apenas 2 minutos en las que podrán participar los asistentes. Al finalizar el evento, se compartirá un vino de honor con los comercios de proximidad, personal de la UCV e invitados, amenizado con música y actividades en directo en la amplia plaza peatonal donde se ubican.

Así, la experiencia de Odontología evidenciará la revolución que suponen las impresoras y los escáneres en 3D; en la de Fisioterapia se podrá ver el interior de los músculos de los voluntarios y cómo se activan eléctricamente; y el servicio de Podología mostrará la cinta más moderna del mercado, en la que se pueden seguir, en tiempo real, las presiones plantares al caminar y correr. Igualmente, los asistentes podrán entrar en la Unidad de Autismo para acercarse a cómo percibe el mundo un niño autista y cómo se le enseña a manejar los estímulos. Asimismo, “podrán comprobar desde nuestro departamento de Enfermería, cual boxes de Fórmula 1, nuestras constantes vitales: frecuencia cardiaca, oxigenación y glucemia, en menos de un minuto”, explica el director de las Clínicas UCV, Pablo Vera.

La finalidad de este centro: formar a los alumnos en la excelencia de la resolución de cada caso

A finales de 2019, las Clínicas UCV se trasladaron a su ubicación actual, en la Plaza de Brujas, donde cuentan con más de 5.000 metros cuadrados y la labor de cerca de 150 profesionales que mantienen, además, una vinculación docente con las titulaciones en Ciencias de la Salud. Este centro ha atendido ya a más de 200.000 pacientes y cerca de 700 alumnos realizan anualmente sus prácticas en sus instalaciones, de los cuales casi 200 lo hacen de forma simultánea diariamente. Así, como explica Vera, “se trata de una de las clínicas más singulares que puedan existir en la ciudad de Valencia. El porqué de su singularidad se entiende cuando se hace uso de sus servicios, que es cuando se experimenta que la finalidad de este centro no es el lucro, sino transmitir y formar a todos nuestros alumnos en la excelencia de la resolución de cada caso”.

El acto de bendición se iba a celebrar en marzo de 2020, pero la pandemia obligó a su suspensión; no obstante, las Clínicas no sólo no cerraron, sino que “se han hecho maduras gracias a su ininterrumpido servicio en todas las especialidades y, sobre todo, en el diagnóstico de la Covid”, apunta Vera. Cabe señalar que durante la crisis del coronavirus se ha dado soporte psicológico gratuito a más de 1.000 pacientes.

Pasadas las oleadas más severas de la crisis sanitaria, así como finalizada la rehabilitación de la plaza en la emblemática plaza donde que se enmarcan -al lado de la Iglesia de los Santos Juanes y frente al Mercado Central- ha llegado el momento de su bendición, que presidirá el cardenal Antonio Cañizares.

En el acto participarán el rector de la UCV, José Manuel Pagán; el director de las Clínicas UCV, Pablo Vera, autoridades civiles, profesionales sanitarios y representantes de colegios oficiales.

Odontología, fisioterapia y podología con las últimas tecnologías del mercado

En las Clínicas UCV la oferta de especialidades ha sido mejorada y dotada con la última tecnología médica. Así, la Clínica de Odontología cuenta con dos quirófanos y cincuenta sillones para adultos y niños para prestar todos los servicios, incluyendo la estética integral a través de la técnica Digital Smile Design y los sistemas CAD-CAM. Igualmente, la Clínica de Fisioterapia está dotada de una piscina climatizada, un gimnasio y siete boxes, donde los profesionales aplican tratamientos de rehabilitación pediátrica, geriátrica y deportiva.

La Clínica Podológica es reconocida como uno de los centros más avanzados de la Comunidad Valenciana en salud integral del pie y reúne las últimas tecnologías de análisis de movimientos, ecografía musculoesquelética y cirugía mínimamente invasiva del pie (captura de movimiento en 3D con marcadores para análisis de la marcha, tapiz rodante sensorizado para comprobar las presiones plantares, 3D Running Gait de MotionMetrix...)

Labor docente, investigadora y asistencial

Psicólogos clínicos, neuropsicólogos y psicopedagogos conforman el equipo de la Clínica de Psicología, que proporciona servicios de evaluación, diagnóstico, prevención y asesoramiento para los trastornos psicológicos que pueden presentarse a lo largo del ciclo vital. Además, gracias a la Sala Gesell, se pueden realizar observaciones de sesiones de terapia, facilitando la supervisión y la formación de los alumnos de la UCV. A personas de cualquier edad están también destinadas la Clínica de Logopedia y la Unidad de Autismo, que nació para dar respuesta a las necesidades de niños, adolescentes y adultos con TEA, en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. La clave de todos estos servicios es aplicar modalidades terapéuticas avaladas por la evidencia científica y centradas en la persona.

La labor asistencial, docente e investigadora caracterizan igualmente a la Unidad de Úlceras y Heridas y al Instituto Valenciano de Patología (IVP). Este último, además, ofrece un amplio catálogo de técnicas con la finalidad de que otros centros de diagnóstico médico o grupos de investigación puedan externalizar y solicitar sus servicios.

En septiembre han arrancado nuevas especialidades

Durante mucho tiempo no se ha prestado una adecuada importancia a la nutrición y al descanso, sin embargo, junto con la actividad física forman el triángulo imprescindible de una vida saludable. Es por ello que la UCV ha apostado por una Clínica de Nutrición y Dietética y una Unidad de Medicina del sueño. Asimismo, desde este mismo septiembre se han iniciado nuevas especialidades médicas en medicina general y de familia, traumatología, ginecología, dermatología, cirugía reconstructiva y geriatría, “que serán seguro el estandarte de las Clínicas por la selección de sus profesionales”, apuntan desde la dirección.

Cabe señalar que las Clínicas UCV cuentan con terapeutas ocupacionales y con una Unidad de Enfermería que atienden también en el domicilio, siempre con un médico de referencia.

Atención sanitaria de excelencia, sin olvidar a colectivos desfavorecidos

Las Clínicas UCV mantienen convenios con las principales compañías de salud (Asisa, Adeslas, DKV). Además, son un soporte principal de la Conselleria de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, que, en virtud de un convenio suscrito, les deriva pacientes en riesgo de exclusión social. Igualmente, tienen acuerdos con Cáritas, Casa de la Caridad y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, por los cuales los usuarios de estas ONGs valencianas son atendidos por los expertos del centro.