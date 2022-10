Las multas en Ciutat Vella siguen creciendo después del verano: 8.000 el último mes

El Grupo Municipal Popular ha asegurado que el Gobierno de Ribó y PSOE siguen haciendo caja con el cierre de Ciutat Vella y la instalación de cámaras en los principales accesos al barrio. En diez meses de puesta en marcha de este cierre llevan ya recaudados en el mes de octubre 1,5 millones de euros por las multas impuestas a conductores que han entrado en Ciutat Vella.

El volumen de multas impuestas es de 115.362, solo en un mes se han puesto 8.000 sanciones más. Esto demuestra que no se frena la sangría de los bolsillos de los conductores y sigue sin mejorarse la señalización de la zona acotada ni se realizan campañas informativas.

Por accesos sigue estando la calle Corona como la que más sanciones se han impuesto hasta la fecha, 29.549 sanciones y se han recaudado 400.445 euros por las multas. La calle Salvador con 27.438 multas y 359.065 euros recaudados le sigue en el ranking, cerrando el pódium la cámara situada Portal Nou con 27.447 multas y recaudados 334.880 euros. La cámara de María Cristina es la que menos multas a puesto 10.717 sanciones y recaudados 128.895 euros. Mientras los otros dos accesos la plaza Brujas se han recaudado 266.801 euros con 20.466 recaudados.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha vuelto a reclamar el apagado de las cámaras de Ciutat Vella: “los datos cada mes siguen confirmando que se trató de una medida precipitada, sin campañas serías de información y sin consenso con vecinos y comerciantes. La realidad es que éste cierre de Ciutat Vella está convirtiendo en una ciudad fantasma”.

“Las campañas informativas no funcionaron y muchos vecinos no son conscientes de la limitación, pues han aumentado las sanciones"

Catalá ha señalado que “las campañas informativas no funcionaron y que muchos vecinos no son conscientes de la limitación pues han aumentado las sanciones. Desde el PP pedimos menos multas y que se busquen alternativas al vehículo para la llegada al centro, pues la realidad es que hasta 15 líneas de la EMT ha dejado de llegar al corazón de la ciudad con el perjuicio que esto supone para comerciantes y hosteleros. También pedimos la prolongación de la L-10 del metro hasta el centro histórico, pero sin alternativas no puede seguir esta política de hacer caja a base de multas”,

La portavoz del PP, María José Catalá, ha asegurado que “está claro que el Gobierno de Ribó y PSOE siguen en su afán recaudatorio y prueba de ello son las multas que han interpuesto por entrar en la zona APR de Ciutat Vella, cuando se debía optado por realizar una campaña informativa sería previa para evitar que muchos conductores fueran multados”.