La portavoz del PP y candidata a la alcaldía de València María José Catalá ha denunciado que el ciclo político de "la izquierda" en el ayuntamiento de la capital valenciana "ha terminado" y el PP "está preparado para liderar la segunda transformación de esta ciudad". Catalá ha censurado en el Debate sobre el Estado de la Ciudad el discurso de Joan Ribó. "He escuchado al alcalde y efectivamente he detectado desgana en su intervención, anuncios reciclados y una ausencia de proyecto que me preocupa mucho", ha lamentado la lideresa popular.

"El ciclo político de "la izquierda" en el ayuntamiento de la capital valenciana "ha terminado" y el PP "está preparado para liderar la segunda transformación de esta ciudad", avisa la aspirante popular a la alcaldía Mientras, ha lamentado la concejala popular, ""nos estamos barcelonizando: más inseguridad, más suciedad y menos inversiones". Para Catalá está claro que a Ribó, "su candidatura no le apetece y no le ilusiona València por lo que no tiene proyecto", para la capital valenciana. València ha remarcado Catalá, "ha dejado de ser una ciudad amable para vivir pues se han disparado los costes de la vida, los alquileres siguen subiendo" mientras el Govern del Rialto "ha incrementado un 19% los impuestos y las tasas" y tiene "300 millones de remanentes que no se gasta". Tampoco es una ciudad para trabajar o invertir por la inflación y los costes de la energía. "Una heladería ha pasado de gastar 700 a 4.600 euros al mes en electricidad y un bar de 1.300 al doble". Tras la pandemia y por la Guerra de Ucrania, "un 15% de negocios han cerrado desde 2019" y "hay más de 51.000 personas en desempleo, 6 de ellas son cada 10 mujeres y el desempleo juvenil se ha disparado". Un discurso muy crítico La portavoz popular ha pedido a Ribó que vaya a esa alianza contra la inflación que ha anunciado el presidente de la Generalitat y que tiene que materializarse el 2 de noviembre. Según Catalá, "desde que gobierna Ribó y su equipo, la Generalitat ha invertido un 75% menos respecto a cuando gobernaba el PP". "Pelee por València, vaya a Madrid y reúnase con los ministros", le ha censurado también en cuanto al Gobierno central.