Ciudadanos suspende la política de vivienda de Ribó

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València Fernando Giner ha considerado que el principal problema de la ciudad es la dificultad para poder acceder a una vivienda, especialmente en el caso de los jóvenes. Así, ha manifestado que dedicará una buena parte de su discurso del debate sobre el estado de la ciudad a este problema: “El precio de la vivienda se ha incrementado en València un 18%, por encima de otras ciudades como Zaragoza o Sevilla”, ha lamentado.

“En el caso del alquiler, el portal Idealista refleja que la media son 10 euros por metro cuadrado. Esto quiere decir que si un joven cobra su primer sueldo de 1.200 euros, tiene que dedicar más de la mitad de su salario a un alquiler de 60 metros cuadrados. No puede ser que nuestros jóvenes se tengan que enfrentar a un mercado en el que los precios raramente bajan de los 600 u 800 euros. O lo que es lo mismo, el 70% de su sueldo”, ha subrayado.

De este modo, ha considerado que es un “auténtico drama” que los jóvenes no se puedan emancipar, y ha considerado que una buena parte de la culpa la tiene el propio Ayuntamiento de València, desde sus delegaciones de Vivienda y Urbanismo. “Dijeron que iban a construir más de 300 viviendas de alquiler asequible, a precios más bajos para sectores específicos como el de los jóvenes, y de momento no hemos visto nada. ¿Así es como impulsa el gobierno más social de la historia, dirigido por Joan Ribó, la emancipación y el desarrollo?”, ha cuestionado al respecto.

Así, ha destacado la propuesta estrella de la formación liberal en este contexto: modificar la normativa urbanística para que los bajos comerciales vacíos se puedan convertir en viviendas. Algo que ahora mismo el plan urbanístico no permite pero que podría ayudar a lanzar al mercado alrededor de 8.000 viviendas nuevas. “Ya que el ayuntamiento no construye, al menos que permita ampliar el mercado con más oferta para bajar los precios. Es fácil, no hay que construir ni desarrollar nada. Solo cambiar la normativa”, ha animado. “No entendemos cómo un gobierno que tanto se mete con los pisos turísticos, permite que los bajos puedan ser apartamentos pero no viviendas”.

Y, finalmente, ha destacado otros aspectos del discurso como la presencia de plagas en Valencia, especialmente de ratas, o la “absoluta falta de poda que ya empieza a agotar a los vecinos”. “En un plano de gestión diaria, no nos queda más remedio que hablar de plagas, de suciedad o de falta de poda en los árboles de Valencia. Cuestiones que deberían estar más que superadas pero que la mala gestión de este equipo de gobierno ha puesto, por desgracia, de actualidad”.

Por último, Giner ha destacado “la absoluta falta de diálogo y de consenso”. “Pero el gobierno de Ribó no solo suspende en gestión diaria, también lo hace en la relación con los propios valencianos y valencianas. Vemos ejemplos de poca empatía y diálogo en cuestiones como el recorte de terrazas o las multas de la APR, que siguen sangrando a los vecinos sin que este gobierno haga la más mínima autocrítica. Exijo que se apaguen esas cámaras inmediatamente”, ha concluido.