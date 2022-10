El ayuntamiento dejará de pagar la hora de reducción de jornada a un millar de funcionarios

El Ayuntamiento de València va a dejar de pagar una hora diaria a más de un millar de funcionarios con reducción de jornada para acatar una sentencia del Tribunal Supremo y “ante la falta de un marco jurídico que nos permita seguir adelante con esta práctica”, ha explicado la concejala de Servicios Centrales Lluïsa Notario a Levante-EMV.

Notario ha enviado una circular a sindicatos y empleados públicos en la que les comunica: “quedarán sin efecto todas las reducciones de jornada que actualmente se estén disfrutando por el personal al servicio del Ayuntamiento de València y sean contrarias a la normativa aplicable y a la presente circular”.

La medida afecta a 1.060 de los 6.300 empleados públicos del consistorio, es decir, casi la sexta parte de la plantilla. Lluïsa Notario afirma que no se van a conceder "más reducciones de jornada” en estas condiciones y las que están en vigor, “se darán por caducadas” cuando acabe su período de vigencia: 1 año. Por tanto, aunque la circular se ha lanzado ya no quiere decir que este millar de reducciones de jornada con una hora de sueldo diario “decaigan de forma inmediata”. "Con esta actuación -indica Notario- no estamos haciendo ni más ni menos que aplicar la normativa estatal y acatar la sentencia del Tribunal Supremo que tumba el decreto 42 de la Generalitat".

Lo que va a hacer el ayuntamiento es notificar a cada funcionario o funcionaria afectada, cuando se acerque el día de renovar el permiso, que no se le va a prorrogar la reducción de jornada con el pago de la hora. Eso sí quien lo necesite porque precisa esa hora para atender a un familiar mayor, a un enfermo o a su hijo menor, por ejemplo, “podrá solicitarlo y se le concederá porque estas reducciones de jornada sí están reguladas y previstas en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) sin embargo estas reducciones serán con deducción de haberes”, subraya la concejala. Es decir, no se les pagará el sueldo correspondiente a esa hora diaria como viene ocurriendo hasta ahora.

La circular remitida por Lluïsa Notario explica las razones que han llevado a la concejala de organización de recursos humanos y personal a tomar esta decisión. ”En materia de reducciones de jornada debemos atender a los pronunciamientos judiciales producidos en los últimos años, en especial a las sentencias recaídas en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que consideran que en dicha materia la normativa aplicable a las Entidades Locales es la normativa estatal y no la autonómica, tesis respaldada tanto por la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana", argumenta este escrito de la regidora.

A todo ello, se une la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, en su sentencia del 29 de junio de este mismo año, en el que declara “la nulidad de la regulación que sobre las reducciones de jornada realiza el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, por considerarlo contrario al artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público".

El Tribunal Supremo negó a un funcionario de un ayuntamiento su derecho a disfrutar de esta reducción de jornada pero cobrando cada hora reducida. De este modo, acabó con la base jurídica que había aplicado la Generalitat para llevar a cabo la misma práctica. Los estamentos judiciales han recordado en amplia jurisprudencia que la normativa estatal, -el citado Trebep es la que prima en esta materia-, a la hora de regular cómo deben disfrutar los empleados públicos de sus reducciones de jornada.

La fórmula empleada en les Conselleries y que se implantó también en el Ayuntamiento de València no está prevista ni respaldada jurídicamente por la normativa estatal por tanto la justicia ha determinado que se puede seguir aplicando. "Pese a que nosotros en el ayuntamiento hemos estirado al máximo la legislación vigente para favorecer a nuestros empleados públicos", subraya la munícipe de Compromís.

Mientras, una vez se ha conocido la decisión que ha adoptado la regidora Lluïsa Notario, se ha producido un profundo malestar entre los afectados y afectadas, y en las centrales sindicales. Fuentes de UGT Serveis Públics han mostrado su rechazo a la medida porque “va en contra de la conciliación familiar” de los trabajadores públicos, entre otros aspectos.

“Lamentamos esta decisión poco progresista", indican fuentes de esta central sindical. " Formalmente no es de recibo que de un día para otro se deje sin efecto estos permisos ya que precisamente las medidas relacionadas con la conciliación se adoptan para poder compaginar vida laboral y familiar y de un día para otro una persona no puede planificarse, sobre todo, si contaba con esa hora”, explican los sindicalistas.

“Lo segundo y como argumento de fondo -subrayan las mismas fuentes sindicales- es que las negociaciones que a nivel nacional se están llevando a cabo con el Gobierno (los acuerdos con UGT y CC OO de subida salarial) recogen una modificación del Estatuto Básico del Empleado para eliminar el tecnicismo que obstaculiza que las comunidades puedan ir más allá de la normativa del Estado en sus medidas de conciliación”. “Sabiendo que esto se está negociando no se entiende la decisión de Luis Notario y exigimos que se mantenga este derecho”, remarcan desde UGT.