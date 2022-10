Tras la intervención inicial del alcalde, el Debate Sobre el Estado de la Ciudad acogió la intervención de los portavoces de diferentes colectivos. Un verdadero "medley" de quejas, reivindicaciones, apoyos, proclamas, denuncias y peticiones, en función al tipo de asociación y sus necesidades.

Rafael Soler (Aceras para los peatones)

El colectivo de peatones ha echado mano de las estadísticas para recordar que "Más del 20 por ciento de ciclistas y usuarios de patinetes son infractores. Imagino que el alcalde habrá visto usuarios con auriculares, en zonas peatonales, con demasiada velocidad. ¿Qué hace el alcalde y su equipo de gobienro? Nada. Ya se apañarán".

"Proponemos soluciones porque el patinete no puede circular en zonas peatonales y hay deficiencias del carril bici interior. Y su contestación ha sido cero patatero. Al año se producen casi 800 siniestros al año con los patinetes. El concejal Aarón Cano dice que eso son dos accidentes al día, que eso es poco para una ciudad grande. Qué cuajo. Se producen 100 denuncias diarias". En resumidas cuentas, que la política de movilidad "es la falacia de la peatonalización. Los viandantes perdemos zonas exclusivas. Y el ayuntamiento actual sigue por esa línea y nos pone en peligro".

Ha reclamado "Obligatoriedad de seguro, aclaración de contradicciones de la ordenanza, identificacion de vehículos" y ha advertido que "podría considerarse que el alcalde actua de forma neligente, con dejación de funciones y delitos contra la seguridad vial. Haber, hay medios técnicos y humanos. Están incumpliendo el deber de cuidar a los ciudadanos". Para rematar preguntándole nuevamente al concejal de Policía si hay "un expediente contra el señor alcalde por circular con la bicicleta por la acera en Salas Quiroga".

Silvie Berger (Associació Zero Incívics)

La conocida activista vecinal hizo un relato de "los siete años de acoso brutal" que sufre por parte de familias de etnia gitana en el Cabanyal tras haber denunciado sus excesos de ruidos y molestias en general, a lo que añadió un audio en la que era increpada. "Tengo que salir de casa grabando". He tenido que poner hasta siete denuncias" y su día a día son "insultos, amenazas e intimidación. Me humillan, me escupen, echan orina bajo la puerta, tengo miedo de salir a la calle, cambio horarios para no coincidir.

¿No les ha llegado el decálogo de Isabel Lozano para mejorar las relaciones entre vecinos? ¿Ese que habla de dialogar? ¿Os creeis de verdad que los que viven de la droga van a leer esto?"

"No, no soy racista ni tengo fobia a la etnia gitana. Lo que queremos son derechos fundamentales, incluyendo el descanso. En el Cabanyal no se cumple. La triste y vergonzosa realidad de uno de los barrios más "cool" de Europa".

José A. García Herrero (Mi Tierra CV)

Con un "Visca València y Viva España" que "son dos gritos que a un valenciano de bien emocionan" empezó mientras gran parte del equipo de gobierno se marchaba para, dirigiéndose a una cámara que le acompañaba, preguntar si "vais a volver a votar a la izquierda o vais a espabilar". Anunciando que "Vamos a luchar hasta el mes de mayo para demostrar que somos más que los catalanistas, como hicimos aquel 9 de octubre de 2017 por la tarde" en alusión a la contramanifestación que acabó en batalla campal y por cuya implicación está pendiente de juicio.

"Hay que votar a quien apoye a Casa Caridad, no al catalanismo. A quien apoye la ampliación del puerto, que ahora no quieren para que no superemos el de Barcelona. Me gustaría tener una ciudad amable para conducir, que no se clavaran impuestos, tanta multa de la ORA, que nos crujan con las cámaras de Ciutat Vella, que baje el IBI, y que quiera el valenciano de verdad, no el engendro catalanista".

Carmen Palop (Associació Comerciants Centre Històric)

La representante del colectivo comercial reclamó "consenso y coordinación, uso de tecnología y eficiencia. No dinero" para mejorar las condiciones de trabajo y vida de los comerciantes. Reclamó más plataformas para recogida de residuos como la de Ciutat Vella y agradeció las plazas de Policía Local "pero no son suficientes aún". Criticó el vandalismo urbano "limpiar garabatos sin interés es demasiado caro y será una misión sin fin. No entendemos la negativa a instalar cámaras. Sería un brazo más para una policía desbordada.

Apoyó a DecidimVLC "pero el porcentaje de participación no avala algunos cambios que afectarán a más personas que a los que lo han apoyado. Queremos un Decidim honrado y transparente y que no sirva para amparar proyectos precipitados".

Reclamó un consenso de movilidad para trabajadores y transportistas. "No todo es extrapolable en todas las ciudades".

Paz Calleja (Plataforma Veïnal Penyarroja)

La portavoz de este colectivo vecinal, normalmente crítico con la gestión municipal, centró su discurso en la cuestión ecológica. "¿Va a cambiar algo el nuevo contrato de jardinería? En Penyarroja no notamos cambios. Ahora tenemos además una nueva fauna: las ratas". "Les molesta que cuestionemos que sea capital verde con los alcorques vacíos y la pérdida de masa verde por la deficiente gestión de la jardinería" y antes de acabar reclamó otros dos elementos de la zona: "No se ha rehabilitado la alquería del tenis. ¿Y cuando van a hacer BRL las Naves de Cross?

Blanca Silvestre (Consell Valencià de la Joventut)

Ha sido el de Blanca Silvestre un discurso amable, agradeciando la colaboración a la concejalia de Juventud. "Queremos sentirnos representados y quela juventud vuelva a confiar en la política. Buscamos soluciones, directas y participativas" para una juventud con "incertidumbre, precariedad, angustias y estrés. No nos vamos de viaje ni pensamos en maternidad porque, ahora mismo, ser joven es un deporte de riesgo".

Julio Moltó (AVV Nazaret)

Un clásico del movimiento vecinal que ha hecho un repaso a las reinvidicaciones del barrio, como el soterramiento de las vías desde La Punta, "completar el Jardín del Turia, hacer verde lo que queda del circuito de Formula 1, conectar de forma natural con la Albufera, porque ya les han dicho que la ZAL es ilegal, la ampliación de la L10 hasta el Canyamelar, inmatricular la estacioneta de Nazaret y pasarla al ayuntamiento, reformar Mar Blau...".

"Hace 65 años, una riada destruyó la ciudad. Hoy una descarga de gota fría en el centro de la ciudad no podía desviarse por el cauce. Hay más riesgo de inundación desde que hay emergencia climática. ¿El alcantarillado está preparado?" y apuntó a la situación de riesgo del barrio en caso de riadas porque "el puerto enterró el río bajo una indigna rotonda y el circuito está a mayor cota que nuestro barrio".

Y remató con otra cuestión: "preste más atención a la seguridad ciudadana. No queremos volver a situaciones anteriores".

Victoria Lorenzo (Asociacion Psima)

La vicepresidenta de Profesionales Sociales en la Intervención del Maltrato reclamó la subrogación sus trabajadores en la nueva trata municipal "porque

se corre el riesgo de que los pacientes se queden sin sus profesionales de referencia y se interrumpan los procesos terapéuticos, que se puede vivir como un abandono más. Eso sería maltrato institucional y justicia laboral".