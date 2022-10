Sandra Gómez se reivindica como mujer de barrio y anuncia un plan para el entorno de la avenida del Cid

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez ha basado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad en la cercanía del Partido Socialista con la ciudadanía, resaltando su condición personal de ciudadana de barrio pegada a las clases trabajadoras. Y en ese contexto político, con el que aspira, dice, a liderar el Ayuntamiento de València, ha anunciado un plan para recuperar el entorno de la avenida del Cid y que sus ciudadanos “no sean condenados a vivir como vecinos de una autopista”. Eso incluye un nuevo centro de salud como el que habrá en Tres Forques y toda una serie de servicios que obedecerán a la idea de "València 15 minutos", es decir, que todos los ciudadanos tengan sus necesidades cubiertas sin desplazarse a pie más de ese tiempo.

Mantiene sus medidas contra la especulación

Así mismo, y también en defensa de los barrios, la vicealcaldesa ha reiterado sus medidas contra los fondos buitre y la especulación, medidas anunciadas a principios de este semana. La primera de ellas es un recargo del 30% en el IBI a los fondos que tengan viviendas vacías en la ciudad. “Se acabó que puedan comprar grandes bolsas de vivienda en barrios como la Fuensanta a costa de coaccionar y amenazar a las familias más vulnerables de nuestra ciudad”, ha precisado.

También se subirán las plusvalías un 300% a quienes compren y vendan rápido las viviendas para especular. Y se establecerá una tasa extraordinaria para los apartamentos turísticos que convivan con viviendas comunes. Aunque esta tasa, que en principio fijo en 6 euros por pernoctación, no ha cosechado apoyos en el resto de partidos e incluso en el suyo propio, Sandra Gómez ha explicado que “donde hoy hay un apartamento turístico había ayer una vivienda, y por tanto, es otra piedra más en la escalada de precios que pone imposible alquilar una casa a muchas personas jóvenes y familias de esta ciudad”.

Ayudas a las familias para combatir la inflación

En cuanto a la gestión realizada hasta el momento, la vicealcaldesa y candidata socialista en las próximas elecciones municipales ha destacado el trabajo en favor de las familias, sobre todo las más desfavorecidas. Por parte del Gobierno central ha citado el Salario Mínimo Interprofesional y la Ingreso Mínimo Vital; de la Generalitat ha destacado la reforma fiscal puesta en marcha para rebajar impuestos a las clases trabajadoras; y del ayuntamiento ha propuesto poner en marcha un plan de ayudas a las familias para combatir la inflación, garantizar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años y la ayuda de entre 200 y 500 euros a las pymes y autónomos para compensar la subida del precio de la luz.

“Apostamos por un modelo de integración con la huerta que integre a todos los barrios y no solo hable de uno y excluya o incluso perjudique al resto"

Así mismo, ha hablado de los proyectos urbanísticos “verdes” para los barrios, que ya se han materializado en el Parc Central, Benimàmet, Natzaret o Benicalap y que se materializará también en Benimaclet, afirma. “Apostamos por un modelo de integración con la huerta que integre a todos los barrios y no solo hable de uno y excluya o incluso perjudique al resto. Para el Partido Socialista tan importante es la conexión histórica de Benimaclet con la huerta como la de Torrefiel, Benicalap, Campanar, Orriols, Benimàmet o Quatre Carreres. Por eso nosotros apostamos por un proyecto de integración de la Ronda Norte y el Bulevar Sur que los incluya a todos. No puede haber ventanas a la huerta para unos y barreras para otros”, ha explicado Sandra Gómez.

“En los momentos difíciles es cuando hay que dar la cara y ahora estamos en uno, superando lo peor, y lo estamos haciendo de una manera muy diferente a como se hacía antes. No ha habido un solo recorte y, por contra, ha aumentado la inversión, los servicios públicos y las ayudas a las familias”, ha dicho. “No podemos asegurar que no habrá momentos difíciles, que no habrá pandemia, que no habrá una guerra que haga subir los precios... pero sí podemos asegurar una cosa, que cuando las cosas se ponen difíciles el Partido Socialista se pone de su lado. Y esa es la certeza más valiosa”, sentenció.