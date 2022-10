Aunque pocas comisiones han hecho la «descoberta» de sus proyectos a estas alturas, la Seccion Especial enseña ya sus propuestas. Su catálogo artístico. Ha pasado ya un año desde aquel inusitado, por no decir irreal, escenario en el que, apenas recién quemadas unas Fallas, las de Septiembre, de repente aparecía otra tanda de bocetos. La fiesta se ha normalizado y ahora ya pasa lo que había pasado toda la vida: que hay Fallas cada doce meses. Y nada más.

Las fallas de 2023 parecen como las de toda la vida pero no. Por partes. A nivel económico, con la pandemia ya semienterrada, resulta que los recursos económicos no están en economía de posguerra. Todo lo contrario: la Especial (como todas las demás), destina más dinero incluso que cuando no vivíamos con sobresaltos. Las declaraciones de precios son superiores a las de 2019.

Y así, oscilará entre los 255.000 euros de Convento Jerusalén y los 92.000 de la Falla del Regne. Cantidades que, en su conjunto, suman 1.427.000 euros declarados. Lejos de aquella época en la que sólo Nou Campanar alcanzaba o coqueteaba con el millón redondo, pero un auténtico milagro si se piensa en los tiempos actuales, no necesariamente optimistas. Eran y son otros tiempos. Aquellos y éstos.

Lo que habrá que ir viendo con el paso del tiempo -es decir, en el mes de marzo-, es en qué se traducen esos cientos de miles de euros. Si hubiera que hacer caso a la lógica de mercado, habría que asumir que las Fallas que se verán en la calle serán más pequeñas por el sencillo teorema de que si los costes de producción suben o se disparan (materias primas y energía principalmente), el producto final ha de bajar. Dicho de otra manera, siendo los bocetos como los de cualquier año reciente, la escala a aplicar a los mismos debería ser menor.

Pero como de los artistas falleros se puede esperar todo menos lógica, eso habrá que verlo de verdad en la calle.

La pandemia se llevó la norma de limitar la altura de las Fallas de la máxima categoría. Se estaba en ese debate -y en ver, una vez en la calle, quien rompía la olla- cuando la atención se fue por otros derroteros. Se continúa, pues, en el libre mercado de precios y tamaños.

Porque además, está la otra parte del debate, la competición aprieta y ahoga. Y nadie quiere tener un mal año. Y mucho menos dos malos años. Sufrir un revés se acepta, pero despeñarse no. Y la tendencia actual, que es la de renovar ejercicio tras ejercicio al mismo artista, puede revertirse en cualquier momento y revolucionarse el mercado.

Año I después de Algarra

La Sección Especial de 2023 es la del Año I después de Manuel Algarra. Por mucho lustre que tengan los profesionales que plantarán este año, que lo tienen, este ejercicio será recordado por la ausencia de uno de ellos, que nunca ganó el primer premio, pero que demostró al fallecer que la gloria no sólo se mide por estandartes. Su falla, Almirante Cadarso-Conde Altea, no ha optado por un panegírico y de la mano de Toni Perez presenta un proyecto tan temático como cualquier otro.

Será uno de los nueve que se plantarán en la máxima categoría. La Federación de Fallas de Especial ha vuelto a quedarse sola -Malvarrosa ha dado un par de pasos atrás.

Las Fallas de 2023 seguirán en la línea de diseño y concepto afianzado desde hace años. Con sus virtudes y sus defectos. Virtud, que la precisión técnica de lo que se planta es, sencillamente, increíble. Que los artistas responsables de los proyectos rematan unos trabajos, cierto, multidisciplinares e impresionantes. Prestos a plantarse y con retos necesarios. Por ejemplo, que la crítica sea fácil de entender, que no siempre pasa por exceso de abigarramiento.

Se echa de menos el «icono»

Un defecto, si se quiere, del nuevo orden plástico, basado en la acumulación de muchas figuras. Que es tan válido como cualquier otro concepto de falla, pero que también evita su persistencia en la memoria. La «falla icónica», que se basa en un elemento contundente, capaz de pervivir al paso del tiempo. Son pocas las que, en las fallas contemporáneas, alcanzan esa condición: la aviadora de Cuba, el Baco de Almirante, la Meditadora...». L’Antiga y Sueca son, en todo caso, las que apuestan por grandes figuras corpóreas. Entre las composiciones llamativas, a golpe de boceto, destaca esa especie de «doble falla» que presenta Sánchez Llongo en Exposición.

Baenas defiende título

Pere Baenas defiende para Convento Jerusalén los dos últimos primeros premios. Y Pilar, los tres últimos segundos premios. Un duelazo que dará que hablar. Pero no están para nada solos. L’Antiga, encaramada a la pelea por la victoria, ha tenido dos años de pandemia con reveses. Exposición ha probado los premios de todos los sabores en tiempo récord y este año viene «de atrás» para tratar de recuperar el espacio perdido. A su aire, Cuba-Literato Azorín es el verso libre en prácticamente todo, habiendo conseguido normalizar lo diferente. Y ojo, porque su prestigio crece año a año. Casi lo mismo que Na Jordana. Cuba destroza el techo de forma recurrente y la otra no hace más que golpearlo.

Almirante Cadarso se ve forzado a inaugurar etapa en un puesto de verdadero privilegio. Algarra los dejó en una auténtica primavera artística y social.

Sueca-Literato Azorín exige una reparación tras lo que se considera maltrato del pasado mes de marzo y Duque de Calabria continúa con una alquimia que no confunde. Pero no hay que engañarse: el 16 de marzo habrá alegrías y dramas generalizados.

De momento, lo que hay son maquetas, bocetos, ninots, expositores... todo ello en Nuevo Centro, pero en el interior de la galería comercial. Durante las jornadas de sábado y domingo.

Ayer se cortó la cinta más especial a estas alturas del año festivo: lo hizo la nueva fallera mayor, Laura Mengó. La ovación del día y la emoción del día. Una hija de la Sección Especial.