La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha lamentado que "el arreglo del instituto de Abastos dependa de lo que voten los vecinos y que hayan sido quienes lo incluyan ante la falta de respuesta municipal. Si no consiguen el apoyo mayoritario tendrán que esperar un año más las reparaciones de las goteras, techos caídos y la falta de ventilación en las aulas”. Los propios vecinos y desde l instituto se está haciendo campaña para que se vote el proyecto.

Catalá ha urgido al Gobierno de Ribó y PSOE a iniciar cuanto antes los trabajos de reparación del instituto y no esperar a que se decida en la votación de los vecinos en el Decidim 2023. “Son obras que no deben llevarse a una votación sino hacerlas con urgencia, hay que actuar ya, pues tanto el profesorado como los alumnos llevan meses reclamando soluciones y no debe depender de si lo votan o no los vecinos las reparaciones”.

Catalá también ha pedido a la Conselleria de Educación que “actúe si el Gobierno de Ribó y PSOE no se hace responsable del edificio, por lo menos debe dar respuesta a la situación que viven alumnos y profesores”.

Problemas estructurales

Desde el Instituto de Abastos han denunciado los problemas de seguridad y de salud que comporta la situación de las instalaciones donde están sus techos llenos de parches, hay goteras en muchas zonas, filtraciones y, según su profesorado, además existe un problema serio de insalubridad en los espacios cerrados, pues el sistema de ventilación forzada no funciona desde hace semanas. Así, las aulas taller de tecnología, el gimnasio, salón de actas, cafetería y departamentos didácticos "están sin ventilación".

La solución del Gobierno de Ribó y PSOE “ha sido llevar esta actuación de mejora de todas las instalaciones del complejo de Abastos como uno de los proyectos que votarán los vecinos en la nueva edición de presupuestos participativos. Y han tenido que movilizarse desde el propio instituto para pedir que se vote y poder conseguirla reparación”.

Desde el PP se insiste que ese no es el camino y que debe ser una actuación que “debe hacerse sin esperar ni un minuto más el Ayuntamiento, pues la seguridad y la salud de estudiantes y profesorados debe ser una prioridad y no dejarlo para la votación de nadie y menos esperar casi un año luego de un largo proceso de votaciones, selección y actuación”.