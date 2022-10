La Policía Local ha activado ya el protocolo de Todos los Santos en materia de ordenación de tráfico y aparcamiento. Todavía no se han llevado a cabo todas las restricciones y medidas excepcionales del día 1 porque el flujo de visitantes es constante, pero aún no asfixiante, pero en las últimas jornadas ya ha empezado a notarse el crecimiento exponencial del tráfico y de la asistencia aunque, por ejemplo, aún no han llegado los puestos de venta de flores.

Tanto es así, que el aparcamiento más importante, el de la gran dársena del Bulevar Sur, la que corre paralela al muro del cementerio, empieza a mostrar un lleno importante. Ahí ya se han reglado las entradas y salidas: ha desaparecido el doble sentido junto a la puerta del sector 19 y las vallas ordenan el tráfico para, obligatoriamente, abandonarlo en pleno bulevar. Precisamente en esa vía rápida, que suele tener un tráfico moderado, se habilitará una línea de aparcamiento en cada sentido para ganar varias docenas más de vehículos. València tiene el "mejor cementerio" de España El otro gran espacio son las explanadas de la plaza Santo Domingo de Guzmán, que siguen llenándose con orden. La primera, junto al crematorio, todavía ha tenido plazas disponibles, aunque empiezan a completarse niveles de hileras. La otra explanda, camino del Tanatorio, a la altura del Cementerio Civil, aún estaba semivacía. 36 Aparcamiento en el sector 21 y junto al Metro Donde siempre está muy lleno es en la zona alrededor del Tanatorio, donde no hay pocas plazas de aparcamiento para los sectores que están disociados del resto del complejo funerario (el sector 20) y que además ni siquiera son legales. Esa zona, junto con el 21, el que tiene los enterramientos más recientes, deben usar el aparcamiento que hay junto a la entrada del 21. Está prohibido aparcar en la vía de servicio que discurre desde el Tanatorio a las cocheras de la EMT, paralelo a la V30. Consulta horarios, aparcamiento y líneas de EMT para Todos los Santos en el Cementerio de València Más complicado que encontrar aparcamiento es el propio embotellamiento, por lo que el ayuntamiento recomienda y refuerza el transporte público de la EMT, pudiendo también acudir cómodamente a través de las paradas de Safranar y San Isidro. Otra opción es aparcar al otro lado del bulevar, como en el aparcamiento de pago del Hospital Peset, o en las parcelas aún vacías del Nou Patraix. Sin embargo, no menos cierto es que muchos de los visitantes son personas mayores, para las que se requiere dejarlas lo más cerca de las puertas del cementerio. El ayuntamiento reforzará las líneas que pasan por la zona: 9, 10, 18 y 99 e instaurará durante el 1 de noviembre una línea lanzadera desde la calle Periodista Azzati. 26