La vicepresidencia de la Generalitat Valenciana y la conselleria de Políticas Inclusivas, que dirige Aitana Mas, ha adjudicado por vía urgente el controvertido proyecto para construir e implantar un centro de menores en Benimàmet.

Buena parte de los vecinos de esta pedanía de València se han manifestado en la calle contra esta infraestructura y están en contra de la misma porque afirman que el barrio carece de recursos socio-culturales que ofrecer a los niños y adolescentes que utilicen el recurso en un futuro inmediato.

Pese a las protestas del vecindario y aunque se dijo a los vecinos que no se llevaría a cabo el proyecto sin el consenso de los residentes en la pedanía de València, vicepresidencia de la Generalitat ha impuesto su criterio y sacó a licitación la obra en julio, que en octubre ya estaba adjudicado a una empresa.

De hecho, se trata de un contrato de servicio y obra para cuya redacción del proyecto de ejecución, se ha acogido Políticas Inclusivas a la vía de urgencia. Se ha unido todo el paquete en un solo contrato para desarrollarlo y ejecutarlo con una fórmula administrativa exprés y totalmente excepcional.

El presupuesto asciende a 8 millones de euros y el plazo estipulado es de 24 meses, según confirman fuentes conocedoras de expediente.

Esta actuación consiste en construir un espacio intergeneracional de atención social de Benimàmet, compuesto por una residencia de primera acogida para menores, y un Centro de Día, y un Centro Social para personas mayores. El presupuesto base de licitación sin impuestos era de 6.499.661,08 euros.

A finales de junio, hubo una manifestación de los vecinos de Benimàmet en la que en una pancarta se podía leer: "¡ Dotaciones sí, imposiciones no!" y "¡Conselleria, escucha!". Este lema resume bien el sentir general de gran parte de los residentes de esta pedanía de València, que pidieron incluso la mediación del alcalde Joan Ribó para que no se instalase este centro de menores en la parcela contigua al Centro de Salud.

De hecho, los concejales del PSOE estuvieron buscando posibles emplazamientos alternativos en la propia pedanía para que se pudiese hacer el centro de menores, y por otro lado, el centro multiusos y otras dotaciones que reclaman los residentes.

Mientras todo esto pasaba, y los vecinos pensaban que se había parado la obra, el nuevo recurso se tramitó en pleno verano, con agosto inhábil de por medio, y a estas alturas ya está casi listo para comenzarse. Además, al ser un proyecto de interés general de la Generalitat, el Ayuntamiento de València tiene que darle los permisos para iniciar la construcción en cuanto la administración autonómica le presente la solicitud.

Crisis de gobierno entre Compromís y PSPV

Cuando trascendió que Vicepresidencia y Polìticas Inclusivas, entonces en manos de Mónica Oltra, tenía previsto instalar este centro de menores de Benimámet, el asunto acabó generando una pequeña crisis de gobierno entre Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València.

Los socialistas se pusieron de lado de los vecinos contrarios al proyecto y argumentaron que hasta que Benimàmet no tenga todas las dotaciones que precisa y que ha reivindicado, no se puede instalar un recurso de la Generalitat que no aporta un beneficio directo a sus vecinos.

Por su parte, el alcalde decía comprender al vecindario y apoyar sus reivindicaciones pero por otra parte también el vicealcalde Sergi Campillo llamaba a ser solidarios con estos niños y menores que necesitan un hogar donde rehacer su vida y poder reintegrarse en la sociedad.

Cuando se supo que Oltra y su equipo tenían decidido que el centro de menores iba a Benimàmet hubo mucha tensión entre las concejalas Lucía Beamud e Isabel Lozano, de Compromís, y la entonces regidora Pilar Bernabé (PSPV) y hoy Delegada del Gobierno, que estuvo en una reunión en la Conselleria con los propios vecinos.